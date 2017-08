8/2017

מהות תיתכן גם ללא מטרה.

לא אחת ממשית לפחות.

ישנם דברים שהייתי רוצה.

אולי.

מתישהו.

הם לא קורים בדרך כלל אבל עדיין, נחמד לקוות.

אני לא אופטימיסט.

גם לא פסימיסט.

לא מרגיש הרבה ואף פעם לא בזמן הנכון.

עשיתי כמה דברים טובים בחיי אבל עד עכשיו, הם לא עוזרים לי במיוחד.

לא בהגדרה העצמית ולא בחשיבות כלשהי לחיים שאני חי.

כתבתי את זה בהקשר אחר אבל זה פשוט לא הרגיש לי נכון...

הפעם כן...

"All my time is gone

So familiar, I hear the music in my head"