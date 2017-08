קופים וחיוכים

8/2017

אחח כמה אירוניה.

הפעם זה באמת לא הגיע לי.

אמרתי שלום בחזרה ונתתי חצי חיוך.

אגרוף לפנים שלא ראיתי אותו מגיע.

מישהו מאוד לא מעריך חיוכים לנקבה שלו.

אני לא פלרטטן.

אם כבר מאוד שקט ומנומס.

במיוחד לנשים שאני לא מכיר.

במיוחד בגאונה.

צריך לדעת להתנהג במקום שכזה אם רוצים לחיות בשקט.

הקוד מאוד ברור.

אתה יודע שמישהי מעוניינת לפי גובה המבט שלה כשהיא מדברת איתך:

רצפה - זוז חביבי.

תקרה - זוז חביבי.

עיניים - מתי ואיפה.

לכל מבט אסור, גישה שונה ולשון זריזה יש מחיר.

הצד הימני של הפרצוף שלי כולו סגול.

לקוף הלא מרוצה היה חבר. גם קוף.

וגם הוא היה מאוד לא מרוצה.

זה היה קצת יותר מדי בשבילי הפעם.

לא הייתי מוכן.

בכל אופן, אלה רק מכות ואת האנשים אני לא מכיר.

אם האנשים מהאזור, אתה חייב להחזיר בשלב מסוים.

אחרת יוצא לך שם של פחדן ולא יכבדו אותך פה יותר.

יש לי חשק לפטפט כמה שעות על שטויות עם כל מי שמוכן להקשיב.

נדיר נדיר נדיר.

אני לא חברותי לאחרונה אז כולם שומרים ממני מרחק.

הופ..... מישהו בדלת......

וואוו..

זה הולך להיות מעניין.

יש לי אגרסיות לשחרר ומי שרוצה לספוג אותן.

צ'או צ'או בינתיים.

"All my time is gone

So familiar, I hear the music in my head"