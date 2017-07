7/2017

אני רוצה למחזר רגעים שהייתה להם משמעות מתישהו בעבר.

זה לא עובד ככה.

לפעמים אני ממציא לעצמי את חוקי המשחק.

זה נחמד אבל אני מתפקד די טוב דווקא כשהחוקים מחוץ לשליטתי.

אין לי בעצם מה לומר.

אני סתם מעביר את הזמן.

כך החיים שלי מתנהלים כבר הרבה שנים.

כך הם ימשיכו להתנהל.

אני לא בדיוק מתגעגע, רק רוצה לחיות רגעים מסוימים עוד קצת.

עוד קצת.

עוד קצת.

עוד קצת.

עוד קצת.

עוד קצת.

There's no place like home...

Home??