7/2017

פוסט סופש

פגשתי את פופיק הקטנה לפני כמה ימים.. זה הרס אותי.. נפגשנו לערוך טקס החלפת שבויים, היא ממש רצתה שניפגש כי המצלמה שלה אצלי. שנינו הבאנו שקית עם דברים אחד של השנייה וקבענו להפגש בעזריאלי. היא באה כולה חייכנית וזוהרת.. תמיד היא יותר יפה ממה שאני מצליח לזכור, וכך היה גם אחרי כמה חודשים שלא ניפגשנו. נפגשנו בקניון ל2 דקות. היא כל כך יפה.. כל כך עדינה וקסומה.. היא שמה את כולן בכיס הקטן, אני עפר לרגלייה ולפעמים אני לא מאמין שהיא יצאה איתי.. אני עדיין השבוי שלה ואני לא מסוגל לוותר עלייה. אני חושב שרק אהבה חדשה תצליח לפנות את מקומה.. עד אז כל מפגש, דיבור בטלפון או תמונה בווצאפ הורסת אותי כל פעם מחדש. בתום המפגש הקצר חזרתי למכללה. התישבתי על המחשב הקבוע שלי והתחלתי לעבוד. אני עם ידיים על העכבר והמקלדת ופתאום אני קולט שכמו ילד מלא בושה, אני יושב שם ולא מצליח להרים את המבט. יעל הפלרטטנית שחשבתי שמעוניינת בי והתבררה כסתם פלרטטנית, התיישבה על המחשב לידי ושבה לפלרטוט היומי שלה.. לא ראיתי אותה בכלל. ישבתי עם מבט מושפל ועניתי לשאלות בלי להקשיב בכלל.. לא עובד.. לא זז בכלל האמת. דווקא אז היא נמרחה עלי יותר. לא הסתכלתי עלייה אפילו פעם אחת.. לא הרגשתי כלום, רק חרא. למזלי זה עבר מהר כי באותו יום, שעתיים אחרי, התחילו ההגשות, ואני תמיד עף בהגשות. הגשתי את הפרוייקט גמר שאני עובד עליו כבר 3 חודשים. והמורים מאוד אהבו. נאמר גם שאם אקדם את שאר העבודות לרמה הזאת, אז יהיה לי תיק עבודות בין הטובים שנראו במכללה בשנים האחרונות. זה ממש הרים אותי. ובאותו ערב היה ההופעה של blind guardian! שמה עפתי ממש.. רקדתי כמו חיה ועד עכשיו כל הגוף כואב לי משרירים תפוסים. אני לא יודע לתאר אנרגיות של הופעת מטאל מוצלחת, אבל אגיד לכם שיכול להיות שזאת הייתה ההופעה הכי טובה שראיתי בחיי דבר אחרון אני רוצה לספר, אתמול נישקתי מישהי. סוף סוף, מאז פופיק.. דוד שלי הזמין אותי לבוא לבשל ארוחה לחבורה של נורווגים אוהבי ישראל בני 20 בערך, הם עושים טיול בסגנון תגלית ובשישי התארחו אצלו. אני אוהב לבשל, אני אוהב את הצפון, אני אוהב נורווגיות.. ודוד שלי יודע את זה (: שלחתי לדוד שלי רשימת קניות ונסעתי אליו בשישי בבוקר. הכנתי ארוחה גדולה ל20 איש הנורווגים הגיעו בצהריים והיו ממש כיפים. לא ציפיתי מנורווגים להיות כאטלה חמים ואיכותיים.. היה לי קליק עם אחת "נדיה" שזה השם הכי קלאסי מהסרטים. ישבנו בארוחת ערב ביחד. חשבתי שהם נשארים לישון בצימרים של דוד שלי ושעתיים אחרי הארוחה הם התכוננו ללכת. מה ללכת?? לקחתי את נדיה החוצה למרפסת, קצת דיברנו.. ולאט התקרבתי. היא מצדה נלחצה והובכה.. שאלה ״what are you going to do?" הבחורה בקטע שלי, לא היה לי ספק.. אבל עכשיו יש לי ספק עניתי "I thought I knew but know I'm not so sure" עברה שתיקה של כמה שניות ביננו כשאנחנו מאוד קרובים "there's so many people here" היא אמרה ואז סיפרה שחודש הבא היא תבוא שוב לארץ ותשאר פה אצל המשפחה שלה לחודש שלם בעיר מרחק נסיעה של 10 דקות מהמושב שלי טוב.. שחררתי את הילדה. היא באה לחזור לסלון ואז אמרה משהו ורכנה קדימה. היא נישארה רכונה וחיכתה לתשובה. לא עניתי, צעדתי אלייה, הושטתי שני ידיים לראשה, עינייה נעצמו ונשקתי לה. אני אוהב את זה שאני משאיר להן זמן להתחרט. אף פעם לא משאיר ספק שזה חד צדדי. נשיקה קצרה וקלה והיא מיד אמרה "i knew it" עניתי "you knew it, didn't stopped it" ... אני רוצה שהיא תצא לי מהמערכת כבר זה מענה אותי היא עזבה אותי אני צריך לעשות אותו דבר



נכתב על ידי , 1/7/2017 21:28