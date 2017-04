כינוי: שמחה שינפלד

מין: זכר



פרטים נוספים: אודות הבלוג





מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 12/2015 11/2015 10/2015 9/2015 8/2015 7/2015 6/2015 5/2015 4/2015 3/2015 2/2015 1/2015 12/2014 11/2014 10/2014 9/2014 8/2014 7/2014 6/2014 5/2014 4/2014 3/2014 2/2014 1/2014 12/2013 11/2013 10/2013 9/2013 8/2013 7/2013 6/2013 5/2013 4/2013 3/2013 2/2013 1/2013



שמחה שינפלדזכרRSS: לקטעים

4/2017

אירופה מתה באושוויץ

תמצית מאמרו של עיתונאי ספרדי שהתפרסמה בימים אלה בספרד ופורסמה נוכח מהומות פריז בכל אירופה מאת סבסטיאן וילאר רודריגז (עיתונאי ספרדי). טיילתי ברחוב בברצלונה, כאשר לפתע התגלתה לי אמת נוראה, אירופה מתה באושוויץ. הרגנו 6 מיליון יהודים והחלפנו את מקומם ב-20 מליון מוסלמים. באושוויץ שרפנו תרבות, מחשבה, יצירה, כישרון. הכחדנו למוות את העם הנבחר, נבחר באמת, כי יצאו ממנו גדולים ונפלאים ששינו את פני העולם. התרומה של העם הזה היא בכל שטחי החיים, המדע, האומנות, המסחר הבינלאומי. הם היו המצפון של העולם, אלו הם האנשים ששרפנו. תחת מסווה של סובלנות ומכיוון שרצינו להוכיח לעצמנו שנרפאנו ממחלת הגזענות שלקינו בה, הלכנו ופתחנו את שערינו ל-20 מליון מוסלמים שהביאו לנו טמטום ובערות, קיצוניות דתית וחוסר סובלנות, פשע ועוני שנובעים מחוסר רצון לעבוד ולפרנס את משפחותיהם בגאווה. הם הפכו את ערינו היפות בספרד ובאירופה כולה לעולם שלישי, טבול בזוהמה ובפשיעה. סגורים בדירות שהם מקבלים חינם מהממשלה, הם מסתודדים ומתכננים פעולות רצח והרס נגד מארחיהם התמימים. כך ובטוח גם זה ישתנה ! בעליבותנו החלפנו תרבות בשנאה פאנאטית, כושר יצירה בכוח הרס, אינטליגנציה בפיגור ובאמונות טפלות. החלפנו את רדיפת השלום של יהודי אירופה ואת כישרונם להמשיך ולקוות לעתיד טוב יותר לילדיהם, את ההיצמדות לחיים בכל הכוח כי החיים הם הקדושה עצמה, ברודפי מוות, באנשים אכולי תאוות מוות לעצמם ולאחרים, לילדינו ולילדיהם. איזה שגיאה נוראה עשתה אירופה האומללה! הערות שלי: העיתונאי הספרדי כשכתב את המאמר הזה לא העלה אפילו בדמיונו הפרוע ביותר שלו, שכל מה שכתב הוא כאין ואפס לעומת מה שנעשה היום בספרד ובאירופה כולה. היום יש בערי הבירה ובערים אחרות באירופה שכונות שרק מאוכלסים במוסלמים. יש מקרים שגם משטרה מקומית לא מעזה להיכנס לשכונות אלו. יש כעת מוסלמים מאירופה שנכנסים לערי המזרח התיכון ונלחמים בכל מיני קבוצות מוסלמיות קיצוניות שמסכנות את אירופה אך גם את מדינת ישראל. גם מה שכתב על 20 מיליון מוסלמים, הוא כבר מיושן, כי היום יש כבר באירופה כ-40-50 מוסלמים. לאט אך בטוח מתממשת כתיבתו של מר רודריגז, שכתב את המאמר לפני כ 10 שנים. זרם פליטים גואה מיום ליום ואירופה תשתנה לרע. "מה שאדם מבשל לעצמו, זה הוא נאלץ לאכול" Pre Pana Boha,len skrs to ze sme sa narodily Zidia,patrilo nam ten zlosny a neludsky a strasny osud.Vsak pred vojnov sme zily spolu velmi pekne.Nailepsy priatelia nasych rodicov boly krestansky susedy.A naraz akoby dosiel k ludom a do ich srdcov niejaky diabol.Tu strasnu chybu co urobyla Europa,sa uz neda opravyt.Tych 6 milionov Zidov,ktorych zavrazdily,sa zial Bohu neda ozivyt. Ano Europa sa musi naveky hanbyt,na to co urobyly svojym Zidovskym loalnym obcanom !!! תורגם מסלובקית ע"י שינפלד שמחה, פתח תקוה , ישראל.

גברת זמירה שלום רב. כעת אתרגם במהירות מה שכתבתי כתוספת למכתבו של מר רודריגז בסלובקית : למען ה', רק בגלל שנולדנו יהודים, היגיע לנו גורל כזה אכזרי, ולא אנושי. הלא, לפני מלחמה חיינו היו נהדרים. חברים הטובים ביותר שלנו ושל הורינו היו שכנים נוצרים. ופתאום, כאלו נכנס לאנשים ולתוך ליבם איזה שטן. את הטעות הנוראית שעשתה אירופה, אי אפשר כבר לתקן. את ה 6 מיליונים אשר נרצחו, לצערי אין אפשרות להחיות !!! כן, אירופה חייבת לעולמים להתבייש על מה שעשו לאזרחים יהודים לויאליים !! ש.שינפלד

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי שמחה שינפלד , 24/4/2017 08:37