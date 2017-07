7/2017

There's nothing to hide inside the dark

לפעמים אני מוצאת את עצמי מתעצבנת על דברים שלא בשליטתי. לפעמים אני מרגישה יותר מידי ומתקשה להישאר אדישה, וזה לא משנה למה או למי.. הכל מציף אותי רגשית, לא ממש שולטת בתחושות האלה, זה קצת קיצוני מידי וגם מלחיץ לפעמים. איזה אדם רוצה לחוות הכל בעוצמות חזקות כאלו? לא מכירה הרבה אנשים כאלו.. העובדת שאני נותנת להכל מקום לפעמים מתסכלת אותי, כי אני נפתחת נורא מהר וישר כזה מרגישה את התחושות ממלאות אותי. זה מדהים כשזה רצוי, אבל כשזה קצת מתחיל להעיק אני משתגעת מזה. לא יודעת איך לקרוא אותך