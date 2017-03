3/2017

What Was Was

אחרי שבכיתי וכעסתי וכאבתי.. לא מגיע לך שאכתוב עלייך עכשיו עוד פוסט כזה. עומדת מאחורי המילים שלי, את מוזמנת להתחיל לעמוד מאחורי המילים שלך. אני לא המשכתי הלאה ואת כל הזמן בודקת אם עשיתי את זה, וכנראה שאת כבר הספקת להחליף בחורות כמו גרביים. בהצלחה.