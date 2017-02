מלאו כאן את כתובת האימייל

2/2017

Let It All Go

שמעתי שיר שגרם לי להבין שלהכל יכול להיות כל כך הרבה פרשנויות, השיר עצמו בכלל לא מדבר על זה, אבל עצם העובדה שהגעתי להבנה הזו שימחה אותי קצת, תמיד הרגשתי מאוד אשמה בזה שהקשר לא הצליח, אבל עכשיו אני חייבת לזכור ולהזכיר לעצמי שאני לא היחידה שהייתה לא בסדר, היו כאן הרבה טעויות של שתינו.. שתינו שתקנו, אני באמת שתקתי ואת דיברת, אבל לא באמת.. והיה כל כך כואב לראות את שתינו מתפרקת לחתיכות. ידיד שלי אמר לי לא מזמן, זה יכאב כל כך ואת תחשבי על זה כל יום, עד שיום אחד את תקומי וזה כבר לא יהיה כל המחשבות שלך רק חלק, ולאט לאט זה יעלם, אני עוד בשלבים, עוד מנסה להבין את עצמי ואת המצב, הגיע הזמן להתחיל התחלות חדשות ולהתקדם. את לא תעצרי אותי ממי שאני, ואני לא אעצור אותך ממי שאת. תהני בכל המסיבות והמועדנים שלך, אני אמשיך לכתוב שירים, אולי יום אחד תשמעי את השירים שלי ברדיו, אולי יהיה גם שיר עלייך.. אבל בנתיים אני רוצה להתקדם, לא יודעת אם בכלל בזוגיות, אולי כן אולי לא, אבל אני חוששת מהתחלות חדשות חוששת בעיקר לא להיות טובה מספיק ולא לדעת מה לעשות, אבל הגעתי להחלטה הזו וכנראה שכדאי לי להתחיל לעמוד בה. אני אוהבת אותך, אבל רוצה לתת לך ללכת.. אז תלכי בבקשה, ואל תסתכלי לאחור. https://www.youtube.com/watch?v=6iB5MLmmgyE

נכתב על ידי Mrs. Loveable , 11/2/2017 18:18