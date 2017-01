1/2017

The More I Try The Less It's Working

אני מתחילה להרגיש קצת יותר טוב, גם פיזית וגם נפשית.

הורידו לי פרופיל ל21, נשאר עכשיו לסיים את כל הטיפול בצבא ולהשתחרר חמישה חודשים בערך לפני הזמן, אבל אני עשיתי את שלי. אני מרגישה קצת יותר יעילה ויותר פעילה בזמן האחרון אז אני פחות תקועה במחשבות ופחות לבד עם עצמי..

אין ספק שיש רגעי געגוע שמעקצצים לי בלב, אבל אני מרגישה שהנפש שלי שקטה יותר, קשה לי לומר את זה, אפילו קשה לי לכתוב את זה כאן, אבל אם גם כאן אני ארגיש שאני לא מסוגלת להגיד את מה שבאמת עובר עליי אז איפה כן..? לאט לאט אני מתחילה להבין שהשמיים לא נפלו, שהחיים יכולים להמשיך ולהתקדם גם במצב הרפואי הנוכחי שלי, כמובן שהיה נחמד יותר אם הייתה מישהי שהייתה יכולה ללוות אותי בכל מה שאני עוברת עכשיו, אבל כנראה שזו סימן שאני צריכה להתחיל לגדול מהסיטואציה הזו לבד, זה לא דבר רע אבל זה משבר שקשה לחוות אותו ככה במיוחד בגלל העובדה שאני הייתי שם לאורך כל הדרך בשבילה כשהייתה צריכה, אבל לא ניכנס לזה כי זה סתם גורם לי לבכות. אני צריכה חיבוק אמיתי ומכל הלב.. כזה שלא אצטרך להגיד כלום ואוכל פשוט לפרוק, כזה שיעטוף את כל כולי ולא יתן לי לברוח.