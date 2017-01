מלאו כאן את כתובת האימייל

ארכיון: 1/2017



1/2017

Thank You For Stopping By

איך תמיד שישי שבת שוברים לי את הלב, זה לא שאין תוכניות ואין דברים לעשות ודברים שיעסיקו אותי, פשוט מרגיש שלא משנה מה אעשה ואיl אהפוך את העולם, שישי שבת תמיד היו מוקדשים לך, וזה כואב.

כל דבר מזכיר אותך, כל דבר קשור אלייך, כל צעד וכל ריח..

זה לא שזה לא בסדר שאת שמחה ומאושרת, להיפך, אני מקווה שזה אמיתי ושאת לא מזייפת את מה שאת מרגישה.

מרגיש כאילו הייתי צריכה להיפרד ממך בשביל להבין כמה אני צריכה להתחיל להרים את עצמי גבוה כי אף אחד לא יעשה את זה, עובדה שלא הצלחת.. ועדיין הדברים האלה שורפים לי, לא כי אני חושבת שיש מקום לחזור, פשוט כי אני מתחילה לעכל את הכל, את המחשבות את המעשים, את התקופה האחרונה והנוראית הזו שהייתה לשתינו, זה כל כך קשה לנסות להתקדם עכשיו, ומעבר לזה.. אני לא מחפשת עכשיו כלום, רק צריכה חיבוק אמיתי והלוואי היית את יכולה לחבק אותי את החיבוק הזה, זה כנראה לא יקרה. יצא לי בימים האחרונים להיות שמחה ואז לבכות ואז שוב להיות שמחה, זה כל כך קשה להיות ברכבת הרים כזו של רגשות.

אני מתחילה להבין שלצערי דברים לא היו יכולים להיות אחרת, אולי זה רק היה נמרח קצת כמו מסטיק.. אבל לא יודעת, זה פשוט כואב. דברים חדשים קורים בחיים שלי, ואין לי אהבה לחלוק איתה את כל מה שקורה. הלוואי שיהיו ימים טובים יותר בקרוב. https://www.youtube.com/watch?v=mdJ6aUB2K4g

נכתב על ידי Mrs. Loveable , 14/1/2017 13:34