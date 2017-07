7/2017

חצי יוני חצי יולי

מרגיש כאילו עדכנתי פה לפני שנים אבל בתכלס עבר חודש,

אז פחות או יותר סיימתי קורס, (למופת אפילו) היה טקס מאוד מרגש שטיפה הצהיב אותי.

ואז אחרי יום חזרתי הביתה ונתקלתי במלא תמונות של בנות מהשכבה שלמדו איתי שגזרו חוגר מה שהרג את הצהיבות בין רגע

והשביז אותי ועדיין לא התגייסתי!

אני מצד אחד מתחרטת על ההנדסאי הזה כי הוא פשוט עשה לי פאוזה על החיים ואני מרגישה שדי נשארתי מאחור בחיים.

אבל מצד שני יש לי מקצוע ביד והוא בטוח ככה או ככה יעזור לי בעתיד ואני מאוד מודה על ההנדסאי כי הגעתי לקורס מלא באנשים טובים, אז זה די מתקזז בין שני הצדדים.

משהו שאני ממש מודה עליו שצהל לימד אותי זה : FUCK IT ALL

הוא לימד אותי לקחת *הכל* בקלות, משהו בקורס שהוא לא בדיוק איך שדמיינתי/רציתי/ייחלתי? FUCK IT

ללכת בלילה לפיפי ובדרך בא לכיווני נדל/חרק/עבם? FUCK IT

לישון בחדר עם 9 בנות בלי מזגן ועם חלונות סגורים כי לאחת מהבנות יש פחד שיכנסו דברים בלילה? FUCK IT

ללכת עם מדי ב' שיש בו יותר חורים מלבובספוג? FUCK IT

לקום בבוקר עם כמות עקיצות יתושים שלא יבייש אף יתוש? FUCK ITTTT

אז תודה צהל על זה (נשבעת שלא בציניות)



בנימה יותר אופטימית (נראה לי) יש לי חופש עד הגיוס, לא שנשאר לי רבה אבל טחנתי עבודה ואני אהיה ממש מרוצה בעשירי.

חוץ מזה שהגעתי למצב שאני מסיימת רק לעבוד בשעות האלה בלילה ואני לא ישנה כמעט.

אולי במשכורת אני אעשה קעקוע שאני חושבת עליו ים זמן, לפחות שנה פלוס, הפחד שלי זה איך העור יגיב לקעקוע כי הוא בעייתי בטירוף.. אז אני צריכה לבדוק את זה. אם יש מישהו שהיה לו משהו דומה אשמח אם הוא ישתף :)



וזהו נראה לי, אני אלך לי להרקב מול הטלוויזיה עד שימאס.

שיהיה לכם אחלה של המשך שבוע ואחלה של סוף חודש ותחילת חודש אוגוסט אם ככה אני לא אהיה פה בשביל לאחל ♥



נ.ב אני עובדת בגלידריה/ חנות ויש לי הצעת חוק

לקוח שיתלונן על מחירים יאסר עליו לקנות + יקבל צו הרחקה למשך שנה שלמה!!

ג א ו נ י .

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי ללא פואנטה , 26/7/2017 05:16