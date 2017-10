מלאו כאן את כתובת האימייל

10/2017

עולמות אלקטרוניים

פורסם בעבר, בבלוג אחר ב- 07.07.12.

אל תוך הסידרטה עולמות אלקטרוניים היה לי רושם שראיתי אותו נע בעלטה, בין האנשים. הבטתי דרך החלון וראיתי את מה שלעולם לא ציפיתי למצוא. הוא לא היה אנושי, טבעי, והאנשים לא הבחינו בו, רק אני. היתה לי צמרמורת, עור ברווז זוחל. תפסתי את הדברים וקפצתי לתוך מכנסיים, יורד במהירות במדרגות ושוכח לסגור אחרי את הדלת, רץ בחוץ אחר מה שזה לא היה, בין האנשים. “סתכל לאן אתה רץ, מטורף!” “את מוצצת בולבולים בגהנום!” זעקתי לעברה חזרה. היא בטח לא שמעה דבר כזה בחיים. לא התכוונתי לחזור, רק למצוא את אותו שד שהזדחל בינות האנשים הלא חושדים ברחוב. הייתי חייב למצוא אותו, גם אם לא היו לי כלי נשק, רק להתעמת אם אותה בריה, אותה בריה שהאנשים לא ידעו שהתקיימה בעירנו. נדמה היה לי שהבחנתי בהבלחה בצד השני של הכביש, הוא היה מהיר כמו מנייאק על סמי מרץ, קפצתי לתוך התנועה וגמרתי לרכב להתנגש בעמוד תנועה, צופר בכל מקום, הרגשתי חי יותר מדג זרם, זרקתי מעלי את הז'קט והרמתי את הרגליים למהירות שיא. הוא לא התעסק עם אצן מדרגה ראשונה. אנשים הסתכלו עלי כאילו הרגתי להם את החתול, ילדה קטנה בכתה הפסיקה והסתכלה עליי, ראיתי דברים מסביבי אפילו שלא הסטתי את הראש לאחור. רצתי כשד, כי רק שד יכל לתפוס שד אחר. ראיתי אותו בסוף עליית הרחוב, הוא עצר והסתכל עליי, היה לוח חיוך מרוך של שד, הוא נמחק לאט ונעלם, אך דמותו הופיעה מעט יותר בהמשך נעה בתנועה שלא ניתן היה להגדיר מלבד התקדמות מזדחלת חסרת מגע בכל חפץ שנקרה בדרכה, חומרית רק למחצה, כמו תופעה פיזית, קול, גלי חום, חשמל. כל רגע יכלה להעלם חזרה למקום ממנוע היא נעלמה. זה שאנחנו לא ראינו אותה לא אומר שלא היתה שם כל העת. אבל אני ראיתי אותו. היא עברה בינות המכוניות והאנשים כאילו היא שלטתה בהם, הייתה עשויה מעוורונם. קפצתי על שורת המכוניות ופסחתי מעליהם בדיוק כמו בסרט שראיתי לא מזמן, ידעתי שזה מסוכן אבל ידעתי שגם דבר לא יקרה לי, הרגשתי כוח אחר תומך בי, כוח אחר שהכרתי היטב אך לא יכולתי להגדיר בבירור, כוח אחר שיכל למחוץ את אותו השד שעמד להיות שלי, עמדתי לתפוס אותו, יכולתי לחוש זאת בקצות רגלי הדואות ונשלחות. תפסתי בידי מכשיר לחימה שהונח על אחת מעמדות הקניה ורצתי מבלי שאף אדם להבחין, היו שם המון מהם והם אף פעם לא ציפו שאזרח רגיל יתפוס אחד מהם מבלי לחזור חזרה. פתחתי את מקל הלחימה והוא התרחב לפי שתיים מגודלו, קל לנשיאה ונוקשה לנעיצה. הוא נכנס לתוך בית הקולנוע, עקבתי אחריו והאטתי את צעדיי, פותח את דלתות הקריסטל עם ידיות הכסף הכבדות באיטיות. הכל היה ריק בפנים מלבד אורות הסרטים שהציגו את השחקנים באופן הולוגרמטי מתחלף. הוא היה שם, יכולתי לשמוע אותו רושף. הוא הבליח שוב, ויכולתי לראותו, נעמד למולי. עיניו היו מלוכסנות כאבני חן רחבות בצבע אזמרגד תכול. שלל תחריטים טכנולוגים נשזרו לאורך חיזו. התקפתי. היתד נשלחה היישר כנגד חיזו, הוא ניסה להעלם, אך הצליח בזאת מאוחר מדי. הוא דחף את יתד הלחימה מתוך חיזו וניסה להעלם שוב, אך דחפתי אותה שוב, לתוך גרונו. הוא השתעל וניסה ללחוש דבר מה ברחש אלקטרוני. “אנחנו כבר נמצאים בתוככם. אין לכם סיכוי. יש מעט מדי מכם. אני רק הראשון להעלם. לכל אחד כמוני יש אלפי אחרים. קשה לך לראות מבעד לעשן שהצבנו מעל עיניכם. אנחנו כאן הרבה יותר זמן משאתם חושבים. אין לכם סיכוי... אין לכם סיכוי... אין לכם-##!” סובבתי את המקל הצידה ושיברתי את חייו. מן הצד השני יצאה אליקטיס, לבושה בהתאם. מוכנה לקיראה. “עברת את המבחן בהצלחה. אתה מדמם,” היא הצביעה. על כתף שמאל היה פצע בעל תצורה של טלפיו. אבל הוא לא כאב. “הפצע לעולם לא יחלים. כעת יהיה עליך לעבור לעולמם. אבל עדיין תוכל לשרת אותנו. כל זה היה חלק מהתכנית.” “אני לא מוכן לשרת אותכם.” “אתה חושב שיש לך ברירה?” “אני חושב שאת כבר היית באותו מצב כמוני, בעבר. נתת להם להפוך אותך לפחות אנושית. מתחת לעצמך.” עניתי. היא היססה. “איך אתה יודע את כל זאת.” היא שאלה, היא צעדה לעברי, התקרבה עוד ועוד. “זה מספיק.” “אתה לא צריך לפחד.” “הפחד שאני חווה איננו חלק מחולשה. הוא חלק ממשהו שאתם איבדתם מרגע שוויתרתם על היכולת להרגיש, להיות בעלי צלם. כעת אתם מתקיימים במצב בינארי של מארחים. איך את מסוגלת לדבר אלי כאילו את אותו הדבר, את אינך אנושית, אף לא אחד מכם.” “אבל כיצד אתה יודע?” “אני ביקרתי בעולמכם. הוא לעולם לא יהיה יפה כעולמנו. הוא אחד מן העולמות המשמימים ביותר. וכעת אתם רוצים להפוך את עולמנו לעולם שותף לתכניותיכם.” “יש בידינו את האפשרות להציל את עולמכם. חותמת חוסר ההתערבות הופרה. כעת הגיעה העת לבחור. באיזה צד אתה עומד.” “אני עומד לצד האנושות והאהבה. אתם לא משרתים אף אחד מהם.” “אנחנו נוכל להציל את כל אילו מכם שהתעוררו, בדיוק כמוך.” “יש דרך אחרת. חייבת להיות.” הבטתי שוב לעבר הפצע. “ומה אם אני אחבור אליכם. האם יש דרך בה תוכלו להעלים את זה.” “רק אם תסכים להראות לנו את מה שראית. לסייע לנו למצוא את האחרים.” “האם תוכלו להשאיר דבר מה שאנושי בי. את הצלם.” “כן. זה אפשרי. אבל אני לא יכולה להבטיח לך דבר מעבר לכך. כל אדם עומד לבד בקוֹפְרִיסְט.” “אם כן, קחי אותי לעולמכם, כעת.” היא התקרבה עוד יותר והושיט לי מעטפה, אותה פתחתי, בתוכה היה תדפיס על פיסה רבועית צרה, הוא הרגיש קר, הרמתי אותו אל מול עיני, בדיוק ביני לבין אליקטיס. הכל התרומם ונמס בפיסות קרח מוגדרות עד לחלקיק האחרון, כמו תמונת פסיפס של אמן שטרח באהבה משך אלפי שנים, עם שותפים בעלי תודעת אספלקריה, זהה לשלו, מועתקת. הרגשתי שהעולם אליו הוזרמתי כמתוך הנעה קולית של כלי ביטוי קריסטליים התקיימה בטמפרטורות נמוכות מכל עולם בו ביולוגיה נושאת חיים התקיימה והתפתחה אי פעם. נשלחתי לעולם אחר, חסר סממנים ברורים, זהים או מוכרים לתודעה אנושית, שפה מורכבת נרקמה על כל דבר, שפה נעה שעברה דרך כל חלקי הגוף ושינתה את חלקיו, חלקים שתקשרו עם חלקים אחרים, חלקים שנעו והתפוררו לידי צורות חדשות שקשה היה לפרק או לשחזר לצורות קודמות. ישבנו על שולחן עשוי שיש שחור, על השולחן היה כן שח-מט, אליקטיס ישבה מן הצד האחר. לצדה היה דבר מה שדמה לכוס עם קשית. היא טבלה את ידיה בתוך הכוס, והוציאה טיפות שנפלו על פני הרצפה המשובצת של מרחב המשחק, הטיפות התרוממו על רגליים חרקיות טכנולוגיות והילכו על פניו המשבצות באופן מתוחכם שהיה חישני למתווי הגבולות של הריבועים והשוני בבעי המשחק, אך על משטח המשחק היו שלושה צבעים ולא רק שניים, והצבע השלישי נע בין שני הצבעים האחרים במתווים מורכבים וכיוון את תנועתם של טיפות המשקה האלקטרוני, מנחה אותם לידי מיקומם הנכון בכן המשחק, בו הם גדלו לידי צורות מעוצבות שדמו ליצורים בעלי חיים ותודעה. חסרי תנועה אך מלאי משמעות. “איך אתה עם שח.” “אני לא יודע איך לשחק שח מט.” “אם ככה. האם אתה צמא.” היא שאלה. “לא תודה.” הנעתי את צווארון מקטורני, לבשתי חליפת ערב אלקטרונית. היא הרימה את הכוס לשפתיה ושתתה את תוכנה, ככל הנראה התוכן היה נוזל רגיל, הוא יכל להריח אותו. “אבל איך..?” “החוקים במקום הזה מעט שונים מאלו שבעולמך. אף על פי שאתה בוודאי מכיר ביוצאי הדופן. ביצועיך במבחן היו יוצאי דופן, אף בן אדם מעולם לא נטש את הכל ומצא את נקודת המאזן המתרגמת. ביכולתך להפוך מצבים על פי אפשרות שנקוותה בך על ידי גשם מלאכים.” “גשם מלאכים, למה את מתכוונת.” “החומר אותו אתה נושא בתוכך, אנחנו לא מבינים אותו, אבל אנחנו רוצים לתרום אותו למאבקנו בחוּשוּלֵנְטִים.” “המפלצת שחיסלתי.” “כן.” “ובתמורה?” “תקבל את האפשרות לחיות כאן, ולפקח על הנעשה בעולמך. שגריר מיני סוגות, אם תרצה. אנחנו נוכל לספק לך את השאר. הכל, כשתחזור לעולמך תהיה בעל אספקטים חושולנטים, תוכל לנוע כאחד מן האוייב. תהיה כלי רב עוצמה בידינו.” “האם זה כל מה שאהיה, כלי?” “זה מה שתצטרך לגרום לנו להאמין.” “האם מקשיבים לנו?” “כן, אבל לא גורמים שהייתי דואגת לגבם. המצב הפוליטי בקופריסט משתנה מדי רגע. יהיה עליך להתעדכן בהמון. אם תוכל להרים את הצריח שבצד שמאל.” הבטתי על כן המשחק, קירבתי את ידי לצד שמאל. “צד שמאל שלי, אני מצטערת.” היא לקחה את ידי והעבירה אותה צד. זה הרגיש מוזר. יכולתי לחוש שדבר מה היה עדיין אנושי בי, אם כי זה סתר את כל הסקותי לגבי המין האלקטרוסינתטי. הרמתי את הצריח הלבן, שבראשו התקבצו מתווים נעים של הצבע השלישי, ידי התמלאה בחשמל, והצריח נשמט ונפל לתוך לוח המשחק כדרך מים בדלי, פּלוֹפּ שהורגש יותר משנשמע, נעלם לתוך קיעור נמשך ונמתח שמשך את כל מה שהיה סביבנו לתוכו. עברנו אל תוך הסידְרַטָה הארוכה.

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי the knights who say Ni Nada , 4/10/2017 20:08