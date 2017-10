מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 1/2016 12/2015 11/2015 10/2015 9/2015 7/2015 3/2015 11/2014 10/2014 9/2014 7/2014 6/2014 4/2014 2/2014 1/2014 12/2013 11/2013 10/2013 9/2013 8/2013 7/2013 6/2013 5/2013 4/2013 3/2013 2/2013 1/2013 12/2012



<< אוקטובר 2017 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31





הוסף מסר

שם:



email:



כתובת אתר (או מספר בלוג):

מסר (עד 255 תוים):



זכור את הפרטים שלי

שלח RSS: לקטעים

10/2017

caused by spiritual pride

נכתב ב 25/1/2008 20:31. הכינוי שלי היה אז Zeller. Caused by spiritual pride

זה מטורף.

שאתה מסתכל על החיים.

ואתה רואה את הגוף, כמו תמונה יחידה מאינסוף תמונות, שלא לכולן יש את אותו הצליל. אותו הריח. אותה ההרגשה. התמצית הזאת.

זה מוזר לחיות.

ויש את זה גם לאחרים.

בכל אחד מאתנו.

זה אחד מהדברים האלה, שאתה יכול להשתמש, לטוב או לרע, ואתה יכול לתאר במילים, ואז לסובב את זה מלפנים ומאחור ולהראות את הנקודה הזאת שהייתה חסרה שיכולה לפוצץ כמה כימיקלים בשורה וליצור אקסטזה קטנה, שבתוך הגוף עם הרגשות תגרום להד עמוק שיפעיל וישנה את המציאות לעד.

והכל בגלל הרגע הקטן הזה, המוזר שבו ראית אותה ערומה.

היא ישבה ללא חזיה, עם החולצה הרכה שלה עם מיקי מאוס ושרביט קסם כזה, עורה החלק על האור החצוי והמעומעם בגווון הכחול. אף פעם לא ידעתי למה יש אור כחול, כנראה הייתה איזשהי מנורה מאיזשהו מכשיר.

הכל מטושטש, תמיד, זה לא ברור, לא קלטתי באופן ברור , לא הסתכלי מספיק עם תשומת לב,

אבל תמונות מסויימות, תבניות מסויימות אף פעם לא תוכל לשכוח, זה כאילו אפילו אם היית נשאר עם עיניים סגורות, זה עדיין היה נשאב פנימה דרך איזשהו חוש אחר. ומתאחה מחזרה.

השפתיים שלה היו עגולות והפה היה קטן, אבל הוא מיד הביא את הפנים שלה לתודעה, ואז עם הפנים שלה את כל מה שהיא יצגה עבורך, את הכאבים ואת החלומות. היא כזו מיוחדת.

למטה ברחובות הכל היה אש ועשן, החדשות שדרו כמעט כל היום, הייתה הרגשה שהם חוזרים על עצמם, אפילו המנחים נראו קצת מוטרדים ועצרו לפעמים מלדבר. הם בהו במרחק אל המצלמה כאילו הם ניסו לקרוא שם כתב סתרים עתיק, שהיה דחוף מאוד להחזיר בחזרה.

אבל תמיד היה נכנס איזשהו מידע חדש, איזשהי אינפורמציה חשובה, מחוץ לארץ.

האמריקאים כמעט והובסו, וכאן בישראל הכל המשיך "כרגיל" מלבד הקניונים והחנויות, שהיית נכנס אליהם כולם היו נוהרים כמו חיות. וכולנו התחלנו להבין, שאנחנו לא בני אדם, לא רובוטים, אלא רק חיות. ככה זה הרגיש.

כולם נטשו את הדת. מה שלא יכולתי להאמין, היא חדרה כל כך עמוק לבשר של כולנו, כיצד הפלישה יכלה לתלוש אותה.

משהו השתנה, המדענים הודיעו, בדי אן איי של בני האדם, וכל מיני פרסומים לא ברורים התחילו להופיע בקצב כל כך מהר בעיתונים שאף אחד לא הספיק לבנות תיאוריה מספיק מהר, היו כל כך הרבה, חלק האמינו בקונספירציה שהעיתונים מנסים לגרום לתושבים לאבד שליטה, מעין ניסוי של הממשלה העולמית.

החברים שלי לא קנו את זה. אבל עדיין קשה לחשוב, איך אפשר "להמשיך הלאה" כרגיל? כל העולם נראה שהתהפך מלמעלה למטה ולא נשארו פינות, והמעגל היה מטושטש מכדי למצוא את את המרכז.

זה הרגיש יותר כאילו נקרענו מבפנים לאט אט, ולפעמים קרע אחד אלים.

ראינו את ההיטוריה חוזרת על עצמה באופן שלא חזרה על עצמו לפני, לפחות בכדי כך שאנחנו ידענו.

אנחנו לא ידענו מספיק. הכסף לא היה כבר טוב לשום דבר, הבנקים סגרו את כל הדרכים והציעו לאנשים להוציא את כל הכסף או שהוא יאבד מערכו.

בנוסף, קרה משהו לצמחים, אבל אני לא חושב שרק אני שמתי לב לכך. החיות גם הן התנהגו מוזר, כאילו שמשהו משך אותם אל בני האדם אבל דחה אותם בו זמנית. במהרה חיות שנשארו ליד בני אדם חלו ומתו, רובם נדדו למקומות מבודדים, או אל הים.

הים קיבל גוון ירוק. וגם השמיים.

מדענים מסויימים שיערו שזה קשור לאיזשהי מערכת יחסים בין כדור הארץ לירח.

פעם אהבתי את הירח כל כך . היום אני מפחד ממנו. הוא מזכיר לי משהו , בלתי נסבל, בתוכי. עמוק עמוק מאוד.

יש משהו, משהו משתנה באוויר, הוא נהיה יותר דחוס, והגוף מבפנים.

בבתי החולים מחלקים המון תרופות, אני לא יודע מה לעזאזל הם חושבים, הם פשוט מחלקים המון תרופות חדשות כל הזמן, עם שמות יווניים.

אף פעם לא טרחתי לחבר את כל חלקי הפאזל הזה, אם זה בכלל היה אפשרי.

ועכשיו אני תוהה לעצמי, אם יש דרך ,

הצבא מגייס המון אנשים ומבטיח שהם ידאגו להם, זה מופיע בטלוזיה, תכניות מיוחדות, הם מכינים המון אנשים למשהו. אבל לא כל אחד נבחר.



היא מתקרבת אליי, ולוחשת לי משהו באוזן, יש לה קול, כל כך ...

אה. אני רואה מבעד לריסים כמעט סגורים את הספרים שלה.

יש לה קומיקס. והיא מפסלת.

היא פיסלה ספינקס עם כנפיים, שזה נראה כמעט אמיתי. שאני אצלה, אני לא מרגיש את כל מה שקורה מבחוץ.

זה כאילו יש משהו בבית שלה, שלא חודר את כל זה.

היא נשקה את צווארי, יכולתי להרגיש את שערותיה בין ידי.

זה בטח אחד מהדברים הנצחיים האלה, שאף פעם לא ילכו לאיבוד, לא משנה מה יקרה.

הרגעים הקטנים האלה. אפילו הקיר נראה יפה, אינסופי, כאילו שאתה יכול לעבור דרכו. הכל בלי משקל.

בגלל שיש משהו באוויר, לא מה שיש בחוץ, אלא משהו שאנחנו מביאים לזה, שהיופי הזה כאן.

היא כנראה בכתה, יכולתי להרגיש את ריסיה הרטובים.

לא ידעתי מה להרגיש. אבל לא הרגשתי כלום.

אז התחלתי לכעוס .

התנשמתי.

"מה?"

"ממ..?"

"מה קרה?"

"לא .. כלום."

"אתה בטוח.? "

"לא. אני פשוט, אוהב אותך."

"תפסיק לאמר את זה. אתה תהרוס."

"אני יודע.."

"אז תפסיק לאמר את זה.."

היא התגרתה בי, דגדגתי אותה וברחה מרפלקס "לא.." וצחקקה.

וזה התחיל.

20 שניות אחר כך היא הייתה כבר ללא החולצה, אני מעליה, עם האף היפה שלה, והאוזניים הרכות שהשער שלה התפזר עליו כל כך יפה...

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי the knights who say Ni Nada , 4/10/2017 12:38