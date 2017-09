9/2017

ליין של מכשפות לאורך הזמנים, ג'ודורובסקי וגראנט מוריסון.

קטע בקומיקס הנעלמים. (1994-2000, DC Comics\Vertigo ,Grant Morrison.) מדבר על שורה של נשים בריו, שדרך הדורות תמיד גידלו נערות מכשפות. עכשיו, הדבר הזה קיים. לפחות ממה שאני מכיר, אלחנדרו ג'ודורובסקי למת תחת ציירת סוריאליסטית. יש כתבה על זה, בלינק הזה . מדובר על Leonora carrington: There is a chapter in Alejandro Jodorowsky's spiritual autobiography, The Spiritual Journey of Alejandro Jodorowsky , called A Surrealist Master that tells the tale of his odd, spiritual apprenticeship to Carrington some time during the mid-sixties. (ציטוט מהכתבה אונליין.) לאונורה קרינגטון היתה חלק, לפי הכתבה(שמבוססת על ספר של גודורובסקי) בשורה כזו של נשים. מאותה כתבה.] “Leonora loved her sons fiercely, but she claimed a legacy of ancient knowledge that she couldn't pass on to them. It was oral wisdom transmitted through women from one generation to the next, and she believed me to be a good candidate.

Leonora Carrington & Alejandro Jodorowsky, Mexico, 1957. לאונורה, ציירת ואמנית סוריאליסטית מפורסמת, שיתפה פעולה עם עוד סוריאליסטים ואמנים מפורסמים, בינהם אנדרה ברטון, מקס ארנסט (איתו היא חיה בשותפות) ורמדיוס וואריו, השניים חלקו עניין בתורת הנסתר, קלבה אלכימיה וביצירה הפוסט קלאסית מיסטית של המאיה הפופול-ווּ (לפי ויקיפדיה.) היא חיה עד גיל ממש מבוגר, 94! באותו פרק בקומיקס הנעלמים, יש ייחוס ברור למיסטיקה ומיתולוגיה של המאיה. ובתמונות שצירפתי יש הקבלה ברורה בין מה שמסופר בכתבה לקו העלילה. דבר מסקרן ביותר.

זה די מדהים שגראנט מוריסון יודע על דברים כאלה. הוא קורא בעצמו כל מיני ספרים גם על מדע ומתמטיקה. הוא מאג פרקטי של chaos magick. יש ציטוט על שרוול הכריכה של דיסאינפו, הם קוראים לו "The True Successor to william burroughs". יש לו נקודות בכתיבה שדומות ומזכירות סוריאליזם וקצת את בורוס. וזה עוד מימד ודבר קטן שהופך את הכתיבה שלו לכל כך מרעננת, מגניבה ומעוררת השראה. אולי גראנט קרא את ה'ביוגרפיה הרוחנית' של ג'ודורובסקי. דבר שלא כל כך קשה להאמין בו, אחת הסיבות למה לא היא שג'ודורובסקי כמו גראנט הוא סופר, כותב קומיקסים ייחודי ויוצא דופק שמערב אלמנטים של אזוטריקה ותורת הנסתר ביצירות שלו. קומיקסים כמו The incal, Metabarons ו- the technopriests.