33020171010

MSI - Do unto others

השאלה העיקרית הופכת להיות, פחות מה אפשרי או לא אפשרי,

מה ראוי, הכרחי או לא, אלא עבור מה יש ליחיד

באמת תשוקה. ההבדל בין רצון אמת לתשוקה, שברצון אמת האדם

עדיין מהרהר והופך משהו ,סובייקטיבי' (תחום החופש) לקונקרטי, דרך חשיבה,

הרהור ושפה. במחשבה על תשוקה, האדם מתחיל להכנס ולהעמיק לתשוקה

שלו שמהווה 'מרחב' לא מילולי, על מנת להתחיל להתקיים וליצור

ממנה דרך ה'אני' שלו, ה- i-amness שלו. זאת לא פעולה הפוכה,

אלא פעולה במימד וספרה שונים. לא רגרסיה לתת מודע או

ללא מודע, אלא מעין התעלות למצב של איזשהי מודעות. (אחרים

היו משתמשים במילה 'טהורה' כתואר למילה מודעות, אבל סך הכל

