כינוי: B u t t e r fly

מין: נקבה







מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 8/2017 7/2017 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016 10/2016 5/2016 11/2015 10/2015 7/2015 6/2015 1/2015 9/2014 7/2014 6/2014 5/2014 4/2014 3/2014 2/2014 1/2014 12/2013 11/2013 10/2013 9/2013 8/2013 7/2013 6/2013 5/2013 3/2013 2/2013 1/2013 12/2012 11/2012 10/2012 9/2012 8/2012 7/2012 6/2012 5/2012 4/2012 3/2012 2/2012 1/2012 12/2011 11/2011 10/2011 9/2011 8/2011 7/2011 6/2011 5/2011 4/2011 3/2011 2/2011 1/2011



<< אוגוסט 2017 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

הבלוג חבר בטבעות:

<< __מהלב אל המקלדת__ >> ± B u t t e r flyנקבהRSS: לקטעים

8/2017



אני כועסת על עצמי בכל פעם שאני מרגישה קטנה. כלפי חוץ וכלפי פנים. וכבר כל כך הרבה שנים שאני לא מרוצה ממי שאני, פנימית וחיצונית. השאיפה התמידית שלי היא לצמוח, להתבגר. רוצה לקחת החלטות בוגרות, רוצה לחשוב כמו בוגרת, רוצה להיראות כזאת. אבל המציאות היא שהאופי שלי עדיין לא בשל לכל מה שאני רוצה שהוא יהיה. והמלחמה הזאת התחילה, בעיקר, בשנה וחצי האחרונה. המון פעמים זה מרגיש כאילו אני עוד שניה שם, אבל קרו כל כך הרבה מקרים שה"שם" הזה הפך לבלתי מושג. אני כן מנסה להזכיר לעצמי שאני כל הזמן אני מתקדמת, אבל אני רוצה להיות שלמה עם עצמי יותר מהכל. ויותר מהכל, אני רוצה גם להפסיק להרגיש קטנה, לא מספיקה. אני כל כך כועסת על עצמי כשאני נותנת לזה לקרות, כשאני מאפשרת לעצמי להרגיש ככה. כל כך כועסת על עצמי שאני לא מרפה מההרגשה הזאת ושאני מנסה לעשות הכל כדי לנסות, איכשהו, להרים את עצמי ממשהו שאולי בכלל לא קיים. אני עוד יותר כועסת על עצמי שכל השנים האלו הכעס שלי על אנשים מסוימים נבע נטו כי אני נותנת לעצמי להרגיש קטנה על ידם, כי אני מרגישה שזה פאקינג לא פייר שבחורות שצעירות ממני נראות, מתנהגות, מרגישות בוגרות. זה כל כך מעצבן שכולן יודעות להחצין את הביטחון העצמי שלהן, שלא מפחיד אותם אם יראו קצת עור, אם הן פתאום יראו שוות. הן מתלבשות ונוח להן, נוח להן בתוך הגוף של עצמן, משהו שאף פעם לא חוויתי. וזה לא פייר, כי אני לא פחות טובה באף פרמטר, אם לא טובה יותר. וזה לא פייר שכולן מצליחות להסתדר עם מה שיש להן, ורק אני לא. רק אני כבר שנים מסתבכת עם השיער שלי, הדבר הכי לא יוצלח שלי. החרדות, העצבים, החוסר ביטחון בעקבותיו, זה פשוט רודף אותי שנים אחרי שנים. ואולי אני מתרצת, אולי זה הפך כבר למנטרה, אבל אני פשוט לא יודעת איך להסתדר איתו, מה עוד לעשות. ניסיתי הכל, כל כך הרבה כסף על תכשירי שיער, קרמים, שמנים, שמפואים, מרככים, מסכות. כולן מצליחות להסתדר עם השיער המתולתל שלהן, עם הנפח שלהן, והן לא נותנות לזה בכלל להיות פקטור, הן טובות כמו שהן. אז למה אני לא? למה בעיניי עצמי, אני לא? והסתכול שלי גדל ככל שאני רואה איך זה משפיע על החיים שלי, על האנשים סביבי, על זה שהעיניים מתגלגלות ואני ישר מקבלת תקיפות של "את מפגרת", "את עיוורת". נמאס לי. נמאס לי מזה שאני לא שטחית אבל משום מה בכל מה שקשור אל עצמי, אני הכי כן. נמאס לי מהאובססיה הזו להסתכל על בחורות אחרות ולהבליט לעצמי את כל מה שיש בהן, ואין בי. נמאס לי מהפחד, מההסתתרות, מהמחשבה הזאת שאוכלת אותי לאט לאט, שאני אף פעם ובחיים לא ארגיש בנוח בתוך הגוף שלי, בתור מה שאני. מפחיד אותי שאני אף פעם לא אספיק לעצמי, שאני כל הזמן אדרוש עוד ועוד, שלנצחונות הקטנים שלי אין מקום בחיי, שהם לא בונים אותי, אלא הפאקים, הכשלונות. אני מתייאשת. אחרים כבר מזמן מיואשים. if someone does not want me it is not the end of the world but if i do not want me the world is nothing but endings



הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי B u t t e r fly , 24/8/2017 09:32