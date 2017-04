כינוי: B u t t e r fly

מין: נקבה







מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016 10/2016 5/2016 11/2015 10/2015 7/2015 6/2015 1/2015 9/2014 7/2014 6/2014 5/2014 4/2014 3/2014 2/2014 1/2014 12/2013 11/2013 10/2013 9/2013 8/2013 7/2013 6/2013 5/2013 3/2013 2/2013 1/2013 12/2012 11/2012 10/2012 9/2012 8/2012 7/2012 6/2012 5/2012 4/2012 3/2012 2/2012 1/2012 12/2011 11/2011 10/2011 9/2011 8/2011 7/2011 6/2011 5/2011 4/2011 3/2011 2/2011 1/2011



<< אפריל 2017 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

הבלוג חבר בטבעות:

<< __מהלב אל המקלדת__ >> ± B u t t e r flyנקבהRSS: לקטעים

4/2017



בשישי האחרון הוכח לי כמה אני באמת לוקחת על עצמי את הכל וכמה כל הלחץ והסטרס הזה באמת מכרסמים לי בתוך הגוף. וכואב לי לחשוב בדיעבד, על כמה שאני מעמיסה על עצמי. מצד שני, מעציב אותי כמה שאני לא יודעת לעצור את כל זה ברגע האמת. ויותר מהכל, המחשבה שיום אחד זה יתנקם בי, פשוט מפחידה אותי למוות. להשתחרר, להירגע, להפסיק לדאוג - כל אלו כאילו לא חלק ממני, ואף פעם לא היו. אני נורא רוצה את זה, אבל אני פשוט לא יודעת איך לעשות את זה. מאז ומתמיד לקחתי את הכל ללב, מאז ומתמיד אפילו הדברים הכי סתמיים ושוליים התערבבו לי בתוך המחשבות והטרידו אותי. אני פשוט לא מכירה דרך אחרת, אז אני אוגרת. אני מניחה שהאגירה הזו פשוט גדולה עליי כבר. כבר תקופה ארוכה שאני תוהה האם אי פעם ידעתי לשחרר מדברים, או שאני פשוט אוגרת ומגדלת טינה בתוכי. זה נוראי בשבילי לחשוב על עצמי שאני שומרת טינה וכעס כל הזמן. ואולי בעצם הוא צודק? אולי אני לא פשוט לא נהנת משום דבר כי אני לא משחררת משום ריב, ויכוח או פגיעה שאי פעם חוויתי? זה נוראי בעיניי. רק לאחרונה הבנתי כמה שאני לא מאפשרת לעצמי להיות מאושרת, כמה שהתרגלתי לחפש את הקאצ' בכל דבר ולהניח מראש שעוד מעט תגיע הפגיעה או הנפילה. אני לא יודעת איך לעצור את זה ואני לא יודעת איך לחיות אחרת, זה פשוט היה ככה מאז ומעולם, ודווקא ברגעים יפים, אני חושבת לעצמי שאני כל כך מחמירה עם הכל ושאני צריכה פשוט להינות ולחיות. וברגעים קשים, אני שוכחת מכל זה. וככה כל פעם מחדש.

you're so consumed with how much you get you waste your time with hate and regret you're broken when your heart's not open

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי B u t t e r fly , 26/4/2017 16:11