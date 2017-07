7/2017

"זה השיר הכי נוראי בעולם," זה מה שאמרתי כמעט כול יום אחרי שבאמטיוי לא הפסיקו לחרוש על crawling. הייתי אז בת שמונה (?) ולא הבנתי למה הבחור הבלונדיני בקליפ צורח, זה אפילו הפחיד אותי קצת. שנאתי אותם, את לינקין פארק.

ארבע שנים אחר כך הילדות שלי הפכה למדרון חלקלק שלא הפסקתי ליפול בו.

אני לא חושבת שאי פעם אוכל לשבת ולספר למישהו את כל מה שעברתי ועשיתי בילדות, אני לא חושבת שמישהו יכול להבין את מה שהרגשתי, את מה שחוויתי. לפחות לא כאלה שלא חוו את זה אף פעם.

אני חושבת שבגיל 14 הייתה הפעם הראשונה שהבנתי שאני אדפק לכל החיים שלי. אז זאת כנראה הייתה הפעם הראשונה שבה הבנתי שלא הכול בסדר איתי, ומאז אני מוצאת את עצמי נאבקת כדי להשאיר את הראש מעל המים.

יש כמה דברים בודדים שעזרו לי לאורך השנים, כמו כתיבה ובשנים האחרונות גם ספורט, אבל יש להקה אחת שגרמה לי להבין שהכול סביל ושאני יכולה לשרוד את זה.

אחרי שהבנתי שהצרחות של צ'סטר בנינגטון אומרות כל כך הרבה, לינקין פארק הפכה ללהקה שהכי אהבתי. הערצתי אותם, אני עדין.

אני זוכרת במעורפל כל כך הרבה פעמים שהייתי מתכווצת בפינה בחדר, מפוחדת לגמרי, והדבר היחיד שהיה מרגיע אותי הוא השירים שלהם שהייתי שמה על פול ווליום דרך האוזניות. ועם כול שיר, עם כול צרחה - הכאב היה משתחרר. צ'סטר היה צועק את מה שהרגשתי בזמן שאני לא יכולתי לעשות את זה. נשמתי, נאבקתי, נלחמתי בגלל המילים של השירים שלהם. יש שיר אחד שגרם לי לתהאהב בהם לחלוטין - כי הבנתי שאני לא לבד, יש עוד אנשים עם שדים בראש שאוכלים אותם. ואפשר להילחם, אפשר לנצח, אפשר לחיות. המוזיקה יכולה לשחרר, השירים האלה יכולים להוציא את כל הכאב והכעס- כל פעם מחדש.

אז תחשבו מה הרגשתי כששמעתי שצ'סטר, הסמל הכי גדול שלי למאבק, נכנע לשדים שלו.

מה זה אומר? שאי אפשר לנצח אותם? שאי אפשר באמת לברוח? שאף פעם לא מחלימים לגמרי?

אז בשבוע האחרון ברחתי למקום המוגן שלי, למוזיקה הזאת שבכול שיר ניקתה אותי מחדש. ובמשך שבוע ניסיתי להבין איך אומרים להתראות לסמל הכי גדול של הילדות שלכם, של תקופת הנעורים, של הבגרות. איך ניפרדם מאדם שהשפיע על כול כך הרבה אנשים וגרם להם לרצות לחיות?

צ'סטר היה הקול שלי כשהייתי מפוחדת מכדי לדבר והוא כנראה ישאר כזה לנצח. לנצח הודה לו על כך שהוא גרם לי להבין שזה בסדר לחיות עם שדים, ושאני לא היחידה. כמוני יש עוד מיליון בעולם ושכולנו נאבקים. עד הסוף.



R.I.P CHESTER







When this began, I had nothing to say

and And I'd get lost in the nothingness inside of me (I was confused)

And I let it all out to find

/that I'm Not the only person with these things in mind (inside of me)

But all the vacancy the words revealed

Is the only real thing that I got left to feel.(nothing to lose)

Just stuck, hollow and alone

And the fault is my own, And the fault is my own

I want to heal, I want to feel,

What I thought was never real

I want to let go of the pain I felt so long (Erase all the pain 'til it's gone)

I want to heal, I want to feel

, Like I'm close to something real

I want to find something I've wanted all along

Somewhere I belong

נ.ב.

איזו שנה מחורבנת. למה כולם מתים?