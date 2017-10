10/2017

יש לי כסף. אכן. מקצתו לפחות. החדשות הרעות: תמיד ב10 אני מעודדת את עצמי ב: עברת כמעט חצי חודש ימליאנית, אבל הפעם עבדתי אולי יומיים. בבדיקה מחודשת: שלושה ימים. אעהאעה באסה. מצד שני, חדשות טובות: חופש.

מצד שלישי: נורא רציתי לעבור את החיסכון של ה12,000 וזה לא קרה כי אני מרוויחה מינימום ו(לא משנה כמה פאקינג שעות אני עובדת) המשכורת שלי לא עולה. מצד רביעי: עכשיו אני לא רוצה לבזבז כי אני רוצה לעבור את הרף. (15,000 here we go).

מצד חמישי: ביטוח לרכב. שיט

אוהבת את כולכם (חופש, אם לא ציינתי).