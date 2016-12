ירוק? לא, חס וחלילה, אני לא נוגע בסמים

12/2016

אי שם בתחילת השנה, ישבתי אני בחדר ואז נכנסו 2 חברים שלי לחדר ואמרו לי "מקס, תנעל את הדלת", אני כבר הייתי בטוח שהולכת להיות כאן סצנת אורגיית הומואים או משהו, אבל זרמתי, שיהיה. פתאום חבר שלי מוציא דף (קססה) ומתחיל להכין ג'וינטים. באותו רגע צעקתי עליו שיעוף מהחדר הוא, והבחור השני. אמרתי להם "מה נראה לכם שאתם עושים כאן סמים?!", הייתי נטרף בדעתי, התעצבנתי ברמות של כלה שהבריזו לה בחופה. אמרו לי "מקס, תרגע, קח, תנסה", בהתחלה לא רציתי, אמרתי להם שלא מתאים לי. ניסו לשכנע אותי, ואני, שרציתי לשמור על הפאסון ה"גברי", אמרתי יאללה, ננסה פעם אחת. באותו רגע התאהבתי, התאהבתי בדבר המופלא הזה שנקרא קנאביס. שאלתי את עצמי איפה הוא היה 21 שנה, איך זה שאני מכיר את הדבר הזה רק עכשיו?





מאותו רגע חיי השתנו. אני לא אוהב אלכוהול, מודה. לא תראו אותי כמעט יושב ושותה לשוכרה. אני לא אוהב את הטעם, ואת ההשפעה. עושה לי צרבת, גורם לי לבחילות. בירה פה ושם חופשי, כן? אבל משקאות יותר כבדים היו פחות כוס התה שלי. ככה יצא מצב שבכל פעם שיצאנו לפאבים, לא הייתי שותה יותר מדי, גם כי תמיד רציתי להיות "בעניינים", וגם שתיהיה לי את האופציה תמיד לעזוב ולנסוע למקום אחר.





ואז הכרתי את הקנאביס, התאהבתי בו. התחלתי בעצמי לעשן אותו גם לבד. בכל המקומות, לפני קניות, לפני עבודה, לפני השינה, לפני שאני נכנס לקולנוע. ורציתי גם, באותה הנשימה, לשאול עוד אנשים בחיי אם הם ניסו. ואיזה תגובות אני שומע? אללה יסתור.. "אני לא רוצה להשתמש בסמים, אבל בפאב? אני מרביצה חופשי צ'ייסרים", כל אחת (או אפילו אחד) משחק לי אותה "לא, אני לא נוגע בזה. אה, במועדון? חופשי שותה בקבוק סמירנוף לבד", וזה מטריף אותי.





מטריפה אותי התשובה המפגרת הזאת של "סמים לא (זה אפילו לא נחשב "סמים", אני שונא לקרוא לזה ככה) אבל אלכוהול בטח שכן", כאילו אלכוהול זאת טלית שכולה תכלת. כאילו שאלכוהול הכל טוב. הכל נטו מה שלימדו אנשים מאז שהם היו קטנים, היו רואים שלטים "סמים זה משקר", ואיכשהוא, קנאביס הפך גם לחלק בקטגוריה הזאת, למרות שהוא אחר, שונה.





ברוב מדינות אירופה העישון חוקי או סמי חוקי. בחלק, חופשי לגמרי, בחלק אסור אבל לא נאכף. כי אנשים מבינים, שאין מה להילחם בדבר הזה. הוא מדהים. אלוהים לא סינן צמחים כשהוא יצר אותם.





זה מטריף אותי שאנשים כל כך פוחדים להתנסות אבל בכיף מוכנים ללכת לספריה ולקחת מסלול דוקדורט ולשתות עד שהלבלב שלהם יזעיק אמבולנס. אבל לקחת שאכטה אחת? לא לא, NOT FOR ME.





עולם דפוק, כבר אמרנו?