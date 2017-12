כינוי: JRB

12/2017





החלק הביורוקרטי הגיע אל סופו ובקטע ממש נעים, ביטלתי את חשבון החשמל ומי שעזרה לי הייתה סופר נחמדה ויעילה! ציפתה לי לפני כמה ימים גם הפתעה בדואר, יש שם מישהי לא נעימה שעובדת ובד"כ יש איתה תקלות למה רשמו את הכינוי ולא השם המלא על החבילה וכו'.. ממש הייתה מוציאה את המיץ.

הפעם הלכתי לשלוח למישהו את ספרי הלימוד בגרמנית שלי והוספתי לו במתנה את כל דפי העבודה שלי אבל המשקל קצת עלה על המותר, היא ממש התנדבה לעזור ועשתה ושקלה ושלחה, הייתי בשוק!

החלק של המכירה הולך לפה ולפה, יש אנשים שממש סבבה באים לוקחים ונגמר העניין ויש ממש הזויים שמצפים שדברים שהם קונים בגרושים ביד 2 יהיו חדשים או שמציעים חצי ממה שאמרתי שאני רוצה ולא בקטע של להתמקח...

בגדול אנחנו בסדר ותכלס במקום מישהו שישגע אותי בשביל כמה גרושים יש דברים שאני אעדיף להעמיד בחוץ ושמישהו נחמד יהנה מהם בחינם ורק כדי לא למכור לחארות..

הבית שלנו בימים אלו מאוד דינמי מה נכנס למזוודה ומה לא וכו'.. נאלצתי לסדר הכל מחדש כי סידרתי בצורה לא חכמה מבחינת שימוש אופטימלי בחלל המזוודה, בעניין הזה נעזרתי



החורף כבר לחלוטין כאן ואנחנו כבר התעטפנו בהמון שכבות חוץ מהאף הכל נשאר מכוסה בבדים תרמיים שנועדו לאפשר לנו לפקוד את שוק הכריסמס בבטחה. היין החם והלומומבה שזה שוקו עם רום וקצפת וכמובן פונץ' הביצים בהחלט מחממים וטעימים!

אתמול קפצנו גם למסעדה מרוקאים מצוינת שפתחו פה כי פיתחתי קרייבינג מטורף לקוסקוס והם מכינים טאג'ין מדהים!

היה משום מה קצת מלחיץ לדבר שם עברית אבל זה לגמרי בראש שלי הם בטח לא יודעים איפה זה ישראל בכלל...



מחר אנחנו מוזמנים לבראנץ' אצל זוג ישראלים שרק הגיע לא מזמן, כבר לקחתי על עצמי להכין כמה דברים ו M החמוד

התנדב ללכת לבד לחנות ולהביא את כל המצרכים והוא שונא לעשות את זה לבד.

מצד שני בהתחשב בזה שאני מוכרת לבד את הכל, אורזת לבד את הכל ומכינה את כל האוכל ליום ההולדת שלו בעבודה...

זה המעט שיכל לעשות חחח

יש ל M יום הולדת 38 עוד יומיים ואני תכננתי למען האמת שאולי יש מצב להביא לו במתנה מקלון עם 2 פסים אבל כיוון שזה לא עבד אני צריכה לחשוב על מתנה... הבעיה שאני לא רוצה לסחוב עוד דברים לארץ והוא לא יודע כרגיל מה הוא רוצה...

האמת ששוב בהתחשב בזה שהוא אף פעם לא קונה לי מתנות לימי הולדת וכבר התרגלתי ואני קונה לעצמי לבד

אז אין לי מה להתרגש מדי..

אני מכינה את כל הדברים לעבודה שלו וגם החלטתי שלפני שניסע נעשה פריסה כי לא יפה אבל כיוון שהדירה שלנו קטנה ואי אפשר להזמין רק חלק אני אכין הכל, מקווה שאצליח להאכיל את כולם :)



מעבר לזה, חבר שגר פה ועזב לארץ בקיץ מגיע לבקר וינחת אצלינו. למען האמת הצורה שבה הוא הודיע ביום רגיל הייתה מעמידה אותי על רגליים אחוריות אבל כיוון שהוא בא לכולה 3 לילות לא איכפת לי. פשוט הוא התקשר אלי ואמר שהוא קנה כרטיסים לעיר שלנו ל כמה ימים... וזהו... נו ואני יודעת שאין לו פה איפה להשאר אז ברור שהצעתי אבל תכלס יכל לשאול אותי אם זה בסדר לפני שהוא קנה את הכרטיסים, זה היה מהלך יותר הגיוני. הסיבה היחידה שלא התפוצצתי (במקרה אחר הייתי כבר עפה!)

הייתה שאני מכירה אותו טוב והוא ממש לא איזה חוצפן.. אז ישר הצעתי ולא נתתי לו להתפתל.

אז ב נוסף להכל יש לנו ביקור.

וגם יש איזו ארוחה של כל העבודה של M שבוע הבא שאני מצטרפת (הוא כזה חמוד סוחב אותי לכל אירוע חברתי של העבודה). ואז אני צריכה למצוא זמן שנעשה פרידה מהחברים האיטלקים שגם היה לה יום הולדת ואז הם נוסעים לחופשה איזה שבוע לפני העזיבה שלנו.

ו... מה עוד? עוד הזמינה אותי חברה גרמניה מהעבודה ליום ההולדת שלה (נראה לי היא ממש מחבבת אותי חחח

אז תהיה לי חויה אנתרופולוגית. היא הבטיחה שהחברות שלה דוברות אנגלית וביקשה שאביא אך ורק שתיה ובלי מתנה.

פחחח ממש... אז אני אכין עוגה ואביא לה אותה בכזה מנשא שהיא התלהבה ממנו וגם ככה התכוונתי למכור אז כבר אתן לה אותו.



אגב... חזרו בעונה חדשה מלאאאאאא דברים שווים אז הינה ההמלצות:

Shameless הנדירה חזרה בעונה חדשה ואני ממממממממממממששששששש ממליצה!!!











גם ה Vikings חזרו בעונה חדשה ואמנם ללא ראגנר האלוהי אבל לא רע, נכון, זה די מיצה את עצמו אבל יאלה עוד קצת











ויש עוד משהו פשוט מעולה שחזר... תחזיקו חזק!!

Will and Grace!!! צחקתי, בכיתי, חירחרתי... בעיקר התגעגעתי! הפרק הראשון פחות מצחיק אבל מהשני והלאה חובה!





נכתב על ידי JRB , 2/12/2017 18:30