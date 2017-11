כינוי: JRB

אז אתמול הייתי בהתנדבות וכמה בנות היו חולות אז ביקשו ממני לעזור בכלים (זה אומר בגדול להכניס את הכלים המלוכלכים

למטבח ואז למין מדיח ענק ואז כשיוצא קצת לנגב ולהוציא חזרה כל זה במקביל לשאר הדברים)...

חייבת לציין שאם יש משהו שאני אוהבת זה כביסות ומדיח אז ציפתה להם הפתעה ואפילו הבחורה המגעילולית שתמיד

התייחסה אלי קצת מגעיל כי אני לא גרמניה (היא עובדת בשטיפה שם) אמרה לי במיוחד להתראות כשהלכתי חחח

יש איזה מין רוגע בעבודות הפשוטות והאוטומטיות שגם מילאו את הזמן שבד"כ לא זז שם וגם איכשהו היו לי נעימות.

ממש הרגשתי כמו לב טולסטוי בשדה חחחח רק עם מדיח במטבח.. פחות טבע יותר סדר ססטימטי.

ידעתי מה אני עושה, ידעתי שאני עושה את זה טוב, ידעתי שמרוצים ממני.

יותר מזה אגיד, לראשונה עניתי לטלפון.

יש שם מישהי שקוראים לה גילי שהיא די מגעילה אבל דוחפת אותי לעשות דברים ופעם אחרונה שהעירה לי אמרה שאני צריכה לענות על שיחות פנימיות. בד"כ אני קוראת למישהו אחר... אז אתמול היא התקשרה (מסתבר) והצלחתי להבין ולהגיד לה ה-כל.

מאוחר יותר התחילה הגשת האוכל. אני בקופה ואני חייבת לציין שהפכתי להיות מצוינת בחשבון מאז למדתי את שיטת ההוספה,

תודה מיוחדת ל

בכל מקרה, המחיר של המנה לאדם רגיל זה 5 יורו אבל יש כאלה שמשלמים 3.80, העניין הוא שלי אין רצון לברר עם כל

אחד כמה הוא אמור לשלם (שזה רע לארגון ורגוע לי) אז מכולם אני לוקחת 3.8 אלא אם אמרו במפורש שישלמו מחיר מלא.

אז הגיע בחור שכנראה עבד מחוץ למקום בסלילת הכביש והדרך ושילם מחיר מלא, אמרתי לו שזה יותר מדי אבל הוא התעקש.

התיישב לאכול עם ידיים הכי שחורות שראיתי בעולם ועדיין שילם יותר מהרבה אנשים שנראים בהחלט מבוססים.

אז אמנם אני לא יודעת איך להגיד בגרמנית On the house אבל הבאתי לו קפה חינם, הרגשתי ממש צורך.

בכל מקרה, יצאתי משם והתלבטתי, מישהי כתבה לי מאתר הקניות שהיא רוצה מנורת קריאה ומכרתי לה אותה ב 5 יורו,

ואז חשבתי להיכנס לאכול לפני שאני מגיעה הביתה כי יצאתי ב 13 וכבר ב 17 היו אמורים להגיע לראות את הדירה מה שאומר

שאני צריכה לנקות כדי שזה יראה טוב.

בדרך יש המבורגר טעים שהבעיה עם זה היא ההתלבטות לשלם עליו 6.5 יורו (אחרי שלפני שנייה הרווחתי כולה 5) או להיכנס לסופר וכל זה בלי שנדבר על הקלוריות...

החלטתי שאכנס לסופר ואכין פלפלים ממולאים בכל הצבעים.



פלפלים ממולאים:

תלוי בגודל הסיר, אצלי בסיר של 4 ליטר נכנסים 6-7 פלפלים יפים.

6-7 פלפלים יפים (עדיף עם 4 "תחתים" כי הם יותר מתוקים) בכל הצבעים

1 ק"ג בשר טחון (אני משתמשת בחצי בקר חצי חזיר מוצלח שמוכרים פה בארץ בטח הייתי הולכת על חצי בקר חצי עוף)

למרק:

יש 2 אפשרויות:

אפשרות אחת לשים במים ירקות כמו מקלות סלרי, גזר, שומר, שאריות בצל, עלי דפנה, רגלי כוסברה ופטרוזיליה הכל הולך

ולבשל עם תבלינים כמו מלח, פפריקה, כמון, כורכום, חויג', בהרט וכל מה שבא לכם...

אגב, אני הרבה פעמים מקפיאה שאריות של ירקות שאו שעומדים להתקלקל או שסתם יש לי הרבה מהם

או שלא משמשים אותי בבישול היומיומי כמו החלק בלי העלים של כוסברה ופטרוזיליה וכשאני צריכה לעשות ציר מרק אני שולפת את זה ומהם עושה ציר ירקות :))

אפשרות שנייה: להוסיף ציר ירקות או ציר מרק עוף משאריות מרקים שהקפאתם בדיוק למטרת תבשילים.

אני גם מקפיאה מי מרק בתבנית קוביות קרח וככה יש לי תיבוליות.

אז מתחילים : או שמבשלים ציר מרק או ששמים ציר מרק שהקפאנו או שגם וגם אבל לא להגזים עם הכמות!

שוטפים וחותכים מהפלפל את "הכובע" ושמים בצד ומוציאים וזורקים את הפנים.

מילוי: שוטפים כוס- כוס וחצי אורז ושמים בקערה, מוסיפים את הבשר הטחון, מגרדים פנימה בפומפיה בצל ואפשר גם עגבניה.

מוסיפים פטרוזיליה או כוסברה קצוצה דק.

תיבול: מלח, כמון, כורכום, פפריקה, בהרט קיצר כל הבא ליד והסוד... קינמון!!! ואפשר להתפרע יוצא מאוד טעים.

מערבבים הכל ביד וממלאים את הפלפלים.

מתחילים להעמיד את הפלפלים ואחרי שמסיימים ביניהם אפשר להוסיף עוד שומר או מקלות סלרי...

אם נשאר בשר טחון עושים ממנו קציצות ושמים מעל הממולאים.

מביאים לרתיחה, מכסים ומבשלים על אש בינונית נמוכה שעה, שעה וחצי...

הכי טעים לדעתנו לאכול את זה או עם שמנת חמוצה או השוס החדש עם גבינת עיזים וגרנה פדאנה או פקמזן מגורד!



בכל מקרה, חזרתי הביתה והיה די הפוך, זריז התחלתי לנקות ולשאוב ותוך שעה-וחצי הגעתי למראה הרצוי (הגרמנים מאוד החמיאו חח) ואז גם התיישבתי לנוח, הקטע החדש שהתחלתי להתעניין בו זה התה היפני Matcha.

פשוט פגשתי אותו בסופר תחת הכותרת מאצ'ה לאטה (בהמשך אפשר להסיק שזה לא סוג טוב..) ודווקא היה לי מעניין.

נזכרתי שאכלתי בברלין גלידת מאצ'ה וגם בבנקוק והיה לי טעים. בבנקוק זה גם בא עם שעועית אדומה מעל!

בכל מקרה התחלתי לחקור ולראות סרטונים והכל.

הסתבר שזה חתיכת דבר! יש תהליך מאוד מגניב וגם יש מיליון סוגית וזה תלוי בהמון דברים.

מה גם שיש את האפשרות לשתות את זה בשוט של נאמר 80 מל כמו סוג של אספרסו ואז זה חייב להיות זן מובחר

או לעשות מזה לאטה (שזה בגדול לערבב עם כמות גדולה של מים/חלב 200 מיל למשל) ואז זה יכול להיות פחות איכותי כי זה

פחות מרוכז ופחת מורגש הטעם. גם ממליצים להוסיף את זה למאפים וסמודיז (שייקים) וכו' ושוב אז האיכות פחות משנה.

אז ממש חקרתי את הנושא והכל והחלטתי שאני ממש מנסה את העניין. הקטע שמתלווה לזה גם ציוד איך לא.

כפית למדידה, דבר כזה מבמבוק לערבוב וכלי בתוכו מכינים ואפשר מד מים כי הטמפרטורה לא צריכה לעלות על 80 מעלות.

כל זה כמובן לא זול כלל אבל החלטתי לקנות באיביי את הכפית והדבר שמערבבים איתי הכל יחד ב 35 ש"ח, קערה קרמית יש לי בבית וטמפ' לא חייבת להיות מדויקת כל עוד זה לפני רתיחה אז גם לא בעיה.

עכשיו דילמת התה עצמו מה לקנות. הזנים הממש שווים מתחילים ממשהו כמו 25 יורו ל 30 גרם שזה המון, כיוון שאני ככל הנראה

גם ככה מעדיפה לאטה אז אפשר להתפשר על מחירים זולים יותר וכבר מצאתי כמה ומגרדות לי הידיים לנסות!!!

ואני כבר לא מדברת על כמות הדברים הטובים שזה אמור להביא לנו, אחרי ששתיתי את הלאטה הרגשתי

רגועה ומצב רוח טוב וגם מלאת אנרגיה (זה מפוצץ קפאין) ויש בזה מלא ויטמינים בקיצור נחמד.

מה שכן, כמו שהבחור אומר על חלק זה משפיע כך שאם שתו לפני אוכל זה עושה קצת בחילה אז גם לי אבל אחרי

שניסיתי אחרי האוכל לא היה אפקט כזה..























אז זהו, ביקור הדירה עבר בהצלחה ואז קפצה הבחורה שקנתה את מנורת הלילה ואז M חזר והביא יין ממש טעים.

בערב התפרקנו לראות חתונה ממבט ראשון, הזוג החדש הזה אני לא יודעת אם זה היין או נפילת המתח אבל לא יכולתי

להפסיק לבכות הם כל כך חמודים!!!

ואז ראינו מאסטר שף וזה היה מצחיק כששאלו את המתמודדת הטבעונית איזה צמח היא, אני גם חמניה אגב ו M הצעתי שהוא פטריה חחח

אבל הוא הסביר לי שפטריה היא לא צמח .... פאדיחה...

בכל מקרה החלטנו שאנחנו פירה... הוא תפו"א ואני בטטה ואנחנו נמרחים אחד בשני בספה חחחח



היום אני נפגשת עם חברה ישראלית שתפסה אותי ברחוב ובהתחלה בכלל לא חשבתי לחזור אליה כי לא הרגשתי שזה יזרום

ומזה זרם! ועוד איך!

אז היום נפגשות לסושי ויש עוד מישהי ישראלית שאיתה גם נפגשתי רק פעם אחת ומאז לא כזה יצא והחלטתי לחבר בין הבנות כי שתיהן נשארות אז את זה בטח נעשה ביום אחר כי הבחורה השלישית לא יכולה.

ממש נתתי לעצמי מכה על היד שלא עשיתי את החיבור ביניהן קודם... פאדיחה.

