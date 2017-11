כינוי: JRB

בת: 32



פרטים נוספים: אודות הבלוג



קוראים אותי



מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 12/2015 11/2015 10/2015 9/2015 8/2015 7/2015 5/2015 3/2015 10/2014 9/2014 6/2014



<< נובמבר 2017 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30





הוסף מסר

שם:



email:



כתובת אתר (או מספר בלוג):

מסר (עד 255 תוים):



זכור את הפרטים שלי

שלח JRB32RSS: לקטעים

11/2017





אז אני כבר אחרי הביקור של אחי, היה פשוט מדהים! אני מאוהבת בילד הטמבל הזה :)

טיילנו המון, קשקשנו, צחקנו, הכרנו יותר לעומק, בילינו, אכלנו בקיצור באמת כל החבילה!

האירועים הכי כיפיים היו הביקור המשותף בפסטיבל שיש לנו פה, M ואני אפילו עלינו על רכבת הרים וכשסגרו עלי את ה"מכסה" התחילה לי פאניקה, לא הצלחתי לנשום ממש נלחצתי כי זה היה צמוד והרגשתי שאני לכודה ממש בקושי לקחתי את עצמי בידיים, נשמתי עמוק והצלחתי לצאת מזה ואז כבר הרכבת התחילה לנסוע וצרחתי כמו חזרזיר שחוט חחחח

אכלנו את כל המאסט: נקניקיות ו pulled pork ממש מעולה שזה בשר לבן שאופים (לדעתי) משהו כמו 9 שעות ואז

מפרקים לסיבים ומתבלים ברוטב ברביקיו... אמלה איזה טעייים!!!

אכלנו גם רוקלט איטלקי שזה היה יותר חויה לעיניים מאשר חוית טעם למרות שגם מאוד אהבתי.

היינו במסעדה פיליפינית מיוחדת שבמה מגישים אוכל אסיאתי/אפריקאי/הודי כזה שיש 6 מנות חודשיות ואוכלים עם הידיים והגישו לנו בירה בשלל טעמים בתוך מין קערות כאלה שעשויות מפאפאיה, זה היה ממש מדליק!

אחי מאוד התלהב מהמסעדה ההודית שלנו שאנחנו קבועים שם והבעלים איש מבוגר ומקסים שביקר כמה פעמים בארץ

תמיד מפנק אותנו בתוספות ותמיד פוגש אותנו עם חיוך.

עוד אכלנו בבית קפה חדש פה שמגיש גלידות מדליקות וגלידת הפיסטוק שלהם הייתה פשוט נדירה!

כמובן שלא פסחנו עם מסעדת הבורגרים והאיטלקית שאני הכי אוהבת פה וגם פיצריה ליד הבית שקיווינו שכבר החלה אצלם עונת המולים אצלם אבל לא והתחילה כבר אחרי שאחי עזב..

מבחינת השתיה אחי לא שתיין גדול אז פינקתי אותו בבירה עם תותים שמכניסים פנימה והוא ממש התלהב ואמר שזה הכי גייז שלו :)

כמובן שביקרנו בדוכן היין החם והמעולה!!!

מעבר לזה הזמנו אלינו חברים לערב פירושקי ופילמני שהכנו כולנו יחד והיה מאוד שמח!

הכנתי להתחלה מלא דברים כבושים בקלי קלות וממש בזריזות אם מישהו רוצה מתכון תכתבו לי..

והחברה האיטלקיה שלי הכינה עוגת טרמיסו פיסטוק מעולה!

ואני שכרגיל פחדתי שלא יספיק אוכל עוד חילקתי קופסאות הביתה :)

מה שכן נשאר לי מלא מהתוספות אז יום למחרת הכנתי שוב בצק

אני מאוד גאה בעצמי בהתחשב בזה שלא אמא שלי ולא חמותי לא מצליחות מואחאחאחהחהחה!

בכלל הזמן בגרמניה איפשר לי להעלות את הבישול שלי בכמה רמות!

ביום האחרון של אחי פה לקחתי אותו ואת M לקונצרט מוסיקה קלאסית.

יש פה איזה מקום ממש חמוד שמזמן רציתי ללכת וכל פעם משום מה פחדתי להכנס שמא לא יבינו אותי או משהו כזה.

אבל הבינו, וקניתי את הכרטיסים הכי זולים והבחורה שם ייעצה לי איפה לשבת וזה היה ממש בול!

הכי מצחיק שאפילו לא ידעתי מה הולכים לנגן וכל המשפחה צחקה עלי.

כשהגענו הסתבר שהגיל הממוצע הוא 75 לכיוון ה 80, נשים וגברים לבושים יפה, מאוד אלגנטיים וחייכנים הגיעו לשמוע מוסיקה קלאסית.

אנחנו היינו הצעירים הכמעט יחידים אי לכך ידעתי שהצלחתי, הולך להיות משהו איכותי ;)

ובאמת התכנית הייתה מקסימה, מוצארט, באך, ברהמס, בטהובן ועוד כמה שלצערי את שמם לא זכרתי אבל הכרתי את

המנגינות ומאוד נהנתי! אני נוטה מאוד להתרגש במופעים מהסוג הזה וגם הפעם נאלצתי למצמץ פנימה כמה פעמים :)

היה מאוד נעים ומרגש ואני כבר מחפשת כרטיסים להופעה הבאה!



אחרי שאחי נסע עשיתי סדר מאזן שמחזיר את הבית לקדמותו.

אין מה לעשות, 3 אנשים בדירת 60 מטר מרובע זה תמיד יותר מדי ואחי הוא לגמרי all over the place...

אז עשיתי מיליון כביסות כמו שאני אוהבת והבית חזר אלינו.



לפני כמה ימים גם צילמתי את כל הפריטים למכירה וועבדתי על התמונות כך שנוכל לפרסם.

היום הלכתי להתנדבות וכבר שם אחרי שסיפרתי שאנחנו מוכרים היו המון מתעניינים ואני ממש מקווה שהם רציניים

ונוכל למכור כמה דברים!

זה מעניים כמה ברצינו הם מתייחסים לסכומים שלי תמיד נראים מינוריים....

למשל רצינו למכור את הספה בסלון ב 120 יורו שזה סביב ה 500 ש"ח, לדעתי מממממש לא ביג דיל..

ובאמת מישהי ממש התלהבה בעיקר מהמחיר אבל אמרה לי שתצטרך לחסוך לזה ואני חשבתי לעצמי איזה מזל יש לי

שזה נראה לי כל כך זעום שלא הייתי בכלל חושבת פעמיים ושולפת..

מה שכן, אני יכולה לומר שמאז שנכנסתי למשטר צמצום ועברתי גמילת שופינג אני ממש ילדה טובה!

אנחנו חוסכים ממש יפה ואני באמת יוצאת מגדרי וחושבת על כל קניה.

היום אמנם מעדתי אבל מילא חחחח

כל פעם שיש נושא חדש שמרגש אותי מתחילה טרפת השופינג, אני כבר מכירה את זה אז עכשיו אני יותר עדינה עם עיד על האשראי.

גם בזכות מישהי מאוד יקרה פה בבלוג ששלחה לי טבלה לחישוב הוצאות ובזכות אפליקציה ששמתי על הנייד שבה אני רושמת ממש כל הוצאה ויכולה לראות בדיוק איפה אני עומדת אני ממש ממש מצליחה לחסוך ויודעת בדיוק מה קורה בכל רגע נתון.



אז ההתרגשויות החדשות שלי הן סביב מוצרי שיער כי אני כולי בסיפור הזה של ה CG method והיופי הוא

שמצאתי מוצרים במחירים מאוד הגיוניים והכל טוב, עכשיו החלטתי לנסות להכין לעצמי חליטה שאמורה לעזור נגד נשירה אמא שלי צחקה עלי שאני מדענית, חייבת לנסות הכל על עצמי :)

אבל זה גם קלי קלות וגם למה לא, להזיק זה לא יכול. אז אמנם לא ניסיתי אותה אבל היא עומדת מוכנה לשימוש חחח!

מתכון ל

מרתיחים כוס עלי סירפד יבש ו 2 שקיות רוזמרין מהסופר כ 3 דקות. נותנים לזה לעמוד כמו שזה 24 שעות.

מסננים ואת הנוזל משפריצים על הקרקפת בוקר וערב ומעסים כמה דקות עם הראש למטה.



הטירוף החדש שלי נקרא ממרחים :)

נדלקתי על הרעיון של דברים למרוח בסנדויץ שעושים כללל סנדויץ שמח!

אני שמה פה כמה שכבר ניסיתי ומצאתי שהם ממש טעימים!



לימון כבוש: לוקחים לימון פורסים דק דק דק דק שמים אריסה קצת שמן זית ומלח (אפשר גס)

שמים בקופסה, נותנים לזה איזה לילה ואז זה יכול להשמר לנצח..

אפשר גם לטחון את הכל ביחד ואז זה ממש ממרחי



ממרח פסטו כוסברה: 3 צרורות של כוסברה ללא גבעולים צרור פטרוזיליה ללא גבעולים

4 שיני שום

4 כפות לימון

1/2 כפית מלח, קורט סוכר 1/2

כוס שמן קנולה 1/4 כוס שמן זית

50 גרם אגוזי מלך או פקאן

הוראות הכנה: מכניסים למעבד מזון את הפטרוזיליה והכוסברה המופרדות יחד עם מיץ לימון , השום והמלח.

טוחנים למשחה ותוך כדי מזליפים את שמן הקנולה והזית. מוסיפים אגוזים וטוחנים שוב למרקם אחיד וחלק.



ממרח פלפלים קלויים:10 פלפלים אדומים

5 שיני שום (עדיף שום קונפי)

2 כפות מיץ לימון

10 עלי נענע

1/4 כוס שמן זית

1/2 כפית מלח

50 גרם צנוברים

הוראות הכנה: קולים את הפלפלים על אש גלויה או בתנור עד שהם משחירים מכל כיוון. מעבירים לקערה ומכסים בניילון נצמד. מניחים בצד לחצי שעה. מורידים את הניילון הנצמד ומנקים את הפלפלים מקליפתם ומהגרעינים. טוחנים במעבד מזון את כל המרכיבים למעט שמן הזית אותו יש להזליף לקראת הסוף באטיות על מנת להגיע למרקם אחיד.



ריבת בצל: 4 בצלים לבנים גדולים לחתוך לרצועות דקות לטגן עם 3 כפות שמן ,לאחר שהבצל נהיה שקוף להוסיף 3/4 כוס סוכר חום דמררה ,4-5 כפות חומץ בלסמי,כפית מלח,1/3 כפית אגוז מוסקט ,לבשל עד שמסמיך והנוזלים מתאדים. ואו מיליון שנה לא כתבתי!אז אני כבר אחרי הביקור של אחי, היה פשוט מדהים! אני מאוהבת בילד הטמבל הזה :)טיילנו המון, קשקשנו, צחקנו, הכרנו יותר לעומק, בילינו, אכלנו בקיצור באמת כל החבילה!האירועים הכי כיפיים היו הביקור המשותף בפסטיבל שיש לנו פה, M ואני אפילו עלינו על רכבת הרים וכשסגרו עלי את ה"מכסה" התחילה לי פאניקה, לא הצלחתי לנשום ממש נלחצתי כי זה היה צמוד והרגשתי שאני לכודה ממש בקושי לקחתי את עצמי בידיים, נשמתי עמוק והצלחתי לצאת מזה ואז כבר הרכבת התחילה לנסוע וצרחתי כמו חזרזיר שחוט חחחחאכלנו את כל המאסט: נקניקיות ו pulled pork ממש מעולה שזה בשר לבן שאופים (לדעתי) משהו כמו 9 שעות ואזמפרקים לסיבים ומתבלים ברוטב ברביקיו... אמלה איזה טעייים!!!אכלנו גם רוקלט איטלקי שזה היה יותר חויה לעיניים מאשר חוית טעם למרות שגם מאוד אהבתי.היינו במסעדה פיליפינית מיוחדת שבמה מגישים אוכל אסיאתי/אפריקאי/הודי כזה שיש 6 מנות חודשיות ואוכלים עם הידיים והגישו לנו בירה בשלל טעמים בתוך מין קערות כאלה שעשויות מפאפאיה, זה היה ממש מדליק!אחי מאוד התלהב מהמסעדה ההודית שלנו שאנחנו קבועים שם והבעלים איש מבוגר ומקסים שביקר כמה פעמים בארץתמיד מפנק אותנו בתוספות ותמיד פוגש אותנו עם חיוך.עוד אכלנו בבית קפה חדש פה שמגיש גלידות מדליקות וגלידת הפיסטוק שלהם הייתה פשוט נדירה!כמובן שלא פסחנו עם מסעדת הבורגרים והאיטלקית שאני הכי אוהבת פה וגם פיצריה ליד הבית שקיווינו שכבר החלה אצלם עונת המולים אצלם אבל לא והתחילה כבר אחרי שאחי עזב..מבחינת השתיה אחי לא שתיין גדול אז פינקתי אותו בבירה עם תותים שמכניסים פנימה והוא ממש התלהב ואמר שזה הכי גייז שלו :)כמובן שביקרנו בדוכן היין החם והמעולה!!!מעבר לזה הזמנו אלינו חברים לערב פירושקי ופילמני שהכנו כולנו יחד והיה מאוד שמח!הכנתי להתחלה מלא דברים כבושים בקלי קלות וממש בזריזות אם מישהו רוצה מתכון תכתבו לי..והחברה האיטלקיה שלי הכינה עוגת טרמיסו פיסטוק מעולה!ואני שכרגיל פחדתי שלא יספיק אוכל עוד חילקתי קופסאות הביתה :)מה שכן נשאר לי מלא מהתוספות אז יום למחרת הכנתי שוב בצק לפירושקי ואני חייבת לציין שיצא לי כמו לסבתא רוסיה מנוסה!אני מאוד גאה בעצמי בהתחשב בזה שלא אמא שלי ולא חמותי לא מצליחות מואחאחאחהחהחה!בכלל הזמן בגרמניה איפשר לי להעלות את הבישול שלי בכמה רמות!ביום האחרון של אחי פה לקחתי אותו ואת M לקונצרט מוסיקה קלאסית.יש פה איזה מקום ממש חמוד שמזמן רציתי ללכת וכל פעם משום מה פחדתי להכנס שמא לא יבינו אותי או משהו כזה.אבל הבינו, וקניתי את הכרטיסים הכי זולים והבחורה שם ייעצה לי איפה לשבת וזה היה ממש בול!הכי מצחיק שאפילו לא ידעתי מה הולכים לנגן וכל המשפחה צחקה עלי.כשהגענו הסתבר שהגיל הממוצע הוא 75 לכיוון ה 80, נשים וגברים לבושים יפה, מאוד אלגנטיים וחייכנים הגיעו לשמוע מוסיקה קלאסית.אנחנו היינו הצעירים הכמעט יחידים אי לכך ידעתי שהצלחתי, הולך להיות משהו איכותי ;)ובאמת התכנית הייתה מקסימה, מוצארט, באך, ברהמס, בטהובן ועוד כמה שלצערי את שמם לא זכרתי אבל הכרתי אתהמנגינות ומאוד נהנתי! אני נוטה מאוד להתרגש במופעים מהסוג הזה וגם הפעם נאלצתי למצמץ פנימה כמה פעמים :)היה מאוד נעים ומרגש ואני כבר מחפשת כרטיסים להופעה הבאה!אחרי שאחי נסע עשיתי סדר מאזן שמחזיר את הבית לקדמותו.אין מה לעשות, 3 אנשים בדירת 60 מטר מרובע זה תמיד יותר מדי ואחי הוא לגמרי all over the place...אז עשיתי מיליון כביסות כמו שאני אוהבת והבית חזר אלינו.לפני כמה ימים גם צילמתי את כל הפריטים למכירה וועבדתי על התמונות כך שנוכל לפרסם.היום הלכתי להתנדבות וכבר שם אחרי שסיפרתי שאנחנו מוכרים היו המון מתעניינים ואני ממש מקווה שהם רצינייםונוכל למכור כמה דברים!זה מעניים כמה ברצינו הם מתייחסים לסכומים שלי תמיד נראים מינוריים....למשל רצינו למכור את הספה בסלון ב 120 יורו שזה סביב ה 500 ש"ח, לדעתי מממממש לא ביג דיל..ובאמת מישהי ממש התלהבה בעיקר מהמחיר אבל אמרה לי שתצטרך לחסוך לזה ואני חשבתי לעצמי איזה מזל יש לישזה נראה לי כל כך זעום שלא הייתי בכלל חושבת פעמיים ושולפת..מה שכן, אני יכולה לומר שמאז שנכנסתי למשטר צמצום ועברתי גמילת שופינג אני ממש ילדה טובה!אנחנו חוסכים ממש יפה ואני באמת יוצאת מגדרי וחושבת על כל קניה.היום אמנם מעדתי אבל מילא חחחחכל פעם שיש נושא חדש שמרגש אותי מתחילה טרפת השופינג, אני כבר מכירה את זה אז עכשיו אני יותר עדינה עם עיד על האשראי.גם בזכות מישהי מאוד יקרה פה בבלוג ששלחה לי טבלה לחישוב הוצאות ובזכות אפליקציה ששמתי על הנייד שבה אני רושמת ממש כל הוצאה ויכולה לראות בדיוק איפה אני עומדת אני ממש ממש מצליחה לחסוך ויודעת בדיוק מה קורה בכל רגע נתון.אז ההתרגשויות החדשות שלי הן סביב מוצרי שיער כי אני כולי בסיפור הזה של ה CG method והיופי הואשמצאתי מוצרים במחירים מאוד הגיוניים והכל טוב, עכשיו החלטתי לנסות להכין לעצמי חליטה שאמורה לעזור נגד נשירה אמא שלי צחקה עלי שאני מדענית, חייבת לנסות הכל על עצמי :)אבל זה גם קלי קלות וגם למה לא, להזיק זה לא יכול. אז אמנם לא ניסיתי אותה אבל היא עומדת מוכנה לשימוש חחח!מתכון ל חליטה נגד נשירת שיער , וזה מתכון משודרג שלה אותו טרם עשיתי כי אין לי סירפד בנמצא:

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי JRB , 1/11/2017 18:36