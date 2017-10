כינוי: JRB

למי שעוד לא ראה את הסדרה הנהדרת "החיים עצמם"/This is us תראו!

נכון, זה מתוק ולפעמים לא מספיק מחוספס בפתרונות אבל מבטיחה שתשבו עם ממחטה פרק פרק עם טעם מתוק בפה. יש איזושהי מן אמת פתוחה כזאת בדיאלוגים שאני מכורה אליה, שאם לא היו לנו מיליון מסיכות ואגו ושטויות בדיוק ככה היינו מתקשרים ואני שואפת לזה בבית שלי.

בדיוק הם חזרו לעונה שנייה והם לא מפסיקים להפתיע ולרגש!











משהו חמוד נוסף שאנחנו רואים בימים אלו (ואני מזכירה שאנחנו עם M ג'אנקים של ריאליטי וטראש TV)

זה "דייט ראשון"!

פורמט שנקנה מאנגליה ורץ עכשיו גם בארה"ב ובארץ.

אני ו M קראנו לעצמינו אנתרופולוגים של מערכות יחסים בתחילת הדרך בתרבויות שונות ונהננו מכמה וכמה פרקים.

המסקנות בינתיים: הישראלי פחות מוצלח משני האחרים מהסיבה הפשוטה שהאנשים (לדעתי) קצת פחות אותנטיים (לא כולם ויש מלאאא זוגות מתוקים להפליא) אני מרגישה שבגרסא הישראלית איכשהו האנשים יותר משחקים, יותר מסתגרים יותר קשים...

המקורית (עונה 9) אמנם יש את העניין שהם מתעסקים גם בצוות המסעדה כסייד קיק וזה מיותר,

מצד שני יש שם את פרד שאם היו לי Daddy issues לגמרי הייתי עפה עליו ולתמיהתו של M ריירתי עליו כל הפרק...

בגרסא האנגלית הם גם לא תמיד מדברים ברור אבל האנשים מאוד אמיתיים, הם נפתחים ישר והם מתוקים!

כמובן שלא כולם אבל עדיין.

גם באופן מפתיע











אמנם רק בעמוד 70 אבל הספר "שיחות עם אלוהים" בגרסא המקורית ממש תפס אותי.

הרבה רעיונות טובים שנראים לי נכונים והניסיון שלי להתנהל בצורה שהם מציעים מעלה לי מאוד את האנרגיות.

בבטחה יכולה לומר שאם הייתי קוראת את זה לפני שפניתי לאימונים זה לא היה עושה שום הבדל כי לדעתי צריך גם עבודת רקע כדי באמת להפנים את הדברים אבל האמת שהספר הזה בא לי בזמן נכון וטוב.

זאת פעם ראשונה שאני קוראת קריאה איטית ואקטיבית (מסמנת רעיונות מעניינים) ובאמת מתעמקת.

אפשר להוריד את 3 הספרים



לאוהבי השופינג אני יכולה להמליץ בחום גדול על האתר

המשלוח חינם ואפשר להחזיר הכל חזרה עד 100 ימים ולקבל כסף חזרה (רצוי לעיין בתנאים, שמעתי שבאיטליה זה לא ממש ככה)...

אני נראה לי הכי נהנת מהלהחזיר ולראות את הכסף חוזר לחשבון חחח אבל זה באמת רעיון נהדר מודדים בבית ואם לא מתאים מחזירים!

מנסה לנצל את החוויה עד שחוזרים וחייבת לציין שעד כה אני ממש מרוצה ויצאתי בממש מעט הפסדים כספיים.

אתר נוסף ומגניב שגילו לי זה

וכבר יודעת שזה יצמצם מאוד את הדברים שאסחוב איתי חזרה!!!

כן, המשלוח עולה כסף אבל גם אם סופגים את זה יוצא הרבה יותר זול ואם יודעים מה רוצים אז בכלל כי אפשר

לבקש שימצאו את המוצר!

אני ערכתי רשימה של אתרים שאני אוהבת להזמין מהם, הם בעיקר של איפור וטיפוח בעיקרון אבל יכולה למצוא המלצות שוות גם על אתרי קניית בגדים אם צריך:



ויטמינים, תרופות טיפוח:

https://il.iherb.com/

http://www.vitaminlife.com/

http://www.vitacost.com/

יופי:

strawberrynet.com

http://www.feelunique.com

https://eu.cosmeticsnow.com/

https://www.guilty.co.il/

https://www.beautybay.com

https://www.lookfantastic.com

https://www.hqhair.com

https://www.echemist.co.uk/

https://www.glambot.com

החזרת כסף:

http://www.mrrebates.com/

https://www.cashback.co.il/?uref=32041

בגרמניה:

https://www.zalando.de/

https://www.douglas.de/ אז כמה דברים:למי שעוד לא ראה את הסדרה הנהדרתתראו!נכון, זה מתוק ולפעמים לא מספיק מחוספס בפתרונות אבל מבטיחה שתשבו עם ממחטה פרק פרק עם טעם מתוק בפה. יש איזושהי מן אמת פתוחה כזאת בדיאלוגים שאני מכורה אליה, שאם לא היו לנו מיליון מסיכות ואגו ושטויות בדיוק ככה היינו מתקשרים ואני שואפת לזה בבית שלי.בדיוק הם חזרו לעונה שנייה והם לא מפסיקים להפתיע ולרגש!משהו חמוד נוסף שאנחנו רואים בימים אלו (ואני מזכירה שאנחנו עם M ג'אנקים של ריאליטי וטראש TV)זהפורמט שנקנה מאנגליה ורץ עכשיו גם בארה"ב ובארץ.אני ו M קראנו לעצמינו אנתרופולוגים של מערכות יחסים בתחילת הדרך בתרבויות שונות ונהננו מכמה וכמה פרקים.המסקנות בינתיים: הישראלי פחות מוצלח משני האחרים מהסיבה הפשוטה שהאנשים (לדעתי) קצת פחות אותנטיים (לא כולם ויש מלאאא זוגות מתוקים להפליא) אני מרגישה שבגרסא הישראלית איכשהו האנשים יותר משחקים, יותר מסתגרים יותר קשים... בגרסא האנגלית המקורית (עונה 9) אמנם יש את העניין שהם מתעסקים גם בצוות המסעדה כסייד קיק וזה מיותר,מצד שני יש שם את פרד שאם היו לי Daddy issues לגמרי הייתי עפה עליו ולתמיהתו של M ריירתי עליו כל הפרק...בגרסא האנגלית הם גם לא תמיד מדברים ברור אבל האנשים מאוד אמיתיים, הם נפתחים ישר והם מתוקים!כמובן שלא כולם אבל עדיין.גם באופן מפתיע בגרסא האמריקאית הם די אמיתיים (חלקם) כאילו אנשים מגיעים בשביל להכיר בקטע הכי אמיתי שיש פחות בשביל ה Show off ויותר כי הם באמת מחפשים וזה נורא כייף לראות, את הזרימה והניצוץ והשטויות באמת נחמד!אמנם רק בעמוד 70 אבל הספר "שיחות עם אלוהים" בגרסא המקורית ממש תפס אותי.הרבה רעיונות טובים שנראים לי נכונים והניסיון שלי להתנהל בצורה שהם מציעים מעלה לי מאוד את האנרגיות.בבטחה יכולה לומר שאם הייתי קוראת את זה לפני שפניתי לאימונים זה לא היה עושה שום הבדל כי לדעתי צריך גם עבודת רקע כדי באמת להפנים את הדברים אבל האמת שהספר הזה בא לי בזמן נכון וטוב.זאת פעם ראשונה שאני קוראת קריאה איטית ואקטיבית (מסמנת רעיונות מעניינים) ובאמת מתעמקת.אפשר להוריד את 3 הספרים בלינק לאוהבי השופינג אני יכולה להמליץ בחום גדול על האתר Zalando זה רץ באירופה וזה נדיר!המשלוח חינם ואפשר להחזיר הכל חזרה עד 100 ימים ולקבל כסף חזרה (רצוי לעיין בתנאים, שמעתי שבאיטליה זה לא ממש ככה)...אני נראה לי הכי נהנת מהלהחזיר ולראות את הכסף חוזר לחשבון חחח אבל זה באמת רעיון נהדר מודדים בבית ואם לא מתאים מחזירים!מנסה לנצל את החוויה עד שחוזרים וחייבת לציין שעד כה אני ממש מרוצה ויצאתי בממש מעט הפסדים כספיים.אתר נוסף ומגניב שגילו לי זה אתר ישראלי בברלין , מוצרים גרמניים ששולחם לארץ אני כל כך הולכת לעוף על זהוכבר יודעת שזה יצמצם מאוד את הדברים שאסחוב איתי חזרה!!!כן, המשלוח עולה כסף אבל גם אם סופגים את זה יוצא הרבה יותר זול ואם יודעים מה רוצים אז בכלל כי אפשרלבקש שימצאו את המוצר!אני ערכתי רשימה של אתרים שאני אוהבת להזמין מהם, הם בעיקר של איפור וטיפוח בעיקרון אבל יכולה למצוא המלצות שוות גם על אתרי קניית בגדים אם צריך:

נכתב על ידי JRB , 12/10/2017 15:40