4/2017

מקווה שישאלו רק אותי כי M אין מושג ירוק ויפתיע אותי אם בכלל יזהה את התיק שלו :)

אז כן :)

הכל ארוז ומוכן לטיול הגדול!!!

מסמכים, דרכונים וכסף

בגדים

בגד ים 3 לי ואחד ל M חהחה +לייקרות עם שרוול ארוך

תרופות מכל הסוגים והצבעים, שלא נצטרך :)

קרם הגנה 3 בקבוקים של 50+ 200 מיל ועוד בקבוק של 30 עם 400 מ"ל נראה לי 1 ק"ג קרם הגנה אמור להספיק

חומר נגז חרקים 2 בקבוקים של ספריי + 2 בקבוקונים שמכניסים לשקע Die fuckers!!!

טיפוח, איפור באמת שלקחתי הכי מעט שיכולתי

זהו, מוכנים!!!



האמת שאני מאוד נרגשת מהטיול, מקווה להרגע, לנוח, לשחרר, להנות, לזרום ושהכל יעבור בהמון כייף ובשלום :)

אנחנו נוסעים לחודש (!!!) אז אני מניחה שאדווח רק אחרי ה 19.05, לא לדאוג הכל

בסדר Just having the time of my life :)

על הדרך אנחנו נחגוג לי יום הולדת 27 בפעם החמישית ב 21.04 במקום שאני מקווה שיתגלה כהכי נפלא ומדהים בעולם אז גם מזה אני מתרגשת מאוד :)

אז שלום בינתים ואחזור בקרוב, בהמון אנרגיות חיוביות וחוויות מדהימות!