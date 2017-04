4/2017

אני חושבת שלעיתים חסר לנו לקבל מידע חיובי בחיים, חדשות טובות, סרטים מחייכים וכו'..

אני שומעת גלגלץ ומכריחה את עצמי לכאוב את סבלם של אנשים שמספרים עליהם,

לפחד מטלפון שעלול להודיע שמשהו קרה,

להלחץ ממייל לא אופייני או ווטסאפ ממישהי/ו עם מידע שלא בא לי לקבל.

כמו איזה דוורים שבאים מכל מקום ומכריחים אותי לחתום על חבילות (מידע) שלא בא לי לקבל.

אז כצעד ראשון כדי למנוע את הכאב מחקתי את הווינט ולמרות הזלזול העצום שאני חשה כלפי כל אלו שלא מעודכנים

במה קורה בארץ ובעולם אני מרשה לעצמי לשקוע בתהום חוסר הידיעה ולהרגע.

אני משתדלת לצפות בסדרות חיוביות, לחייך, להתרגש ולבכות גם.

אז אחרי שסיימתי לצפות ב This is us (או החיים עצמם בפי יס), Girls (בנות) ו The good fight ועוד רבים וטובים,

נתקלתי בעוד סדרה ממש מקסימה שגרמה לי לצחוק ולבכות ונורא להתחבר למשפחות ההזויות באופן מושלם

ולטוב שיש באנשים ושיכול להיות שם בעולם.

סדרה של נטפליקס אני אהבתי מאוד, ממליצה!

Grace and Frankie