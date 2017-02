כינוי: JRB

2/2017

2/2017

מזמן לא כתבתי

אז הפוסט הזה התבשל הרבה זמן, אפילו לא יודעת למה איכשהו היה לי קשה להתיישב למרות ששום דבר מיוחד לא קורה.

בשבוע שעבר הייתי בהתנדבות וביום שהייתי עם הילדים מי שאמורה להיות איתי יחד פרשה כבר בהתחלה כי הרגישה לא טוב

וגם הספיקה לומר לי ששבועים הבאים אני אתם לבד...

האמת שהשבוע התמודדתי ממש יפה, היו ילדים מקסימים ואמנם לא עשיתי אתם שום דבר מיוחד עדיין היה לי מאוד כייף.

היו שתי אחיות האחת גדולה יותר שזיהיתי את הכמיהה שלה לאישור ולחיוך ובשמחה נתתי ואת אחותה הקטנה

העקשנית שיודעת בדיוק מה היא רוצה ודרשה ממני לספק את הצרכים המידיים שלה.

הייתה ילדה קצת יותר גדולה שהייתה צריכה טיפה הנחיה אבל לגמרי הייתה יכולה להסתדר בלעדי והייתה פצפונת

שנעזרה בי אבל עמדה על רגליית איתנות של ידיעה ברורה מה טוב לה ומה היא צריכה.

היה נורא חמוד להסתכל על הילדים האלו ולחקור אותם קצת, את העיניים התמימות שלהם, האופי המתהווה, הרצונות הגדלים.

תהיתי ביני לביני האם זו אולי הסביבה שהייתה יכולה לספק לי מקום עבודה נעים וכיפי.

האם ילדים הם אולי היעד התעסוקתי, ביה"ס יסודי כאשר הם עוד בהתהוות וצריכים קצת הדרכה ובעיקר שיראו אותם

ואת הצרכים שלהם, שיעזרו להם לגדול קצת יותר טובים וקצת יותר מבינים.

חבל שהמערכת בארץ כל כך קשה ולא מתגמלת כספית ולבחור במסלול הזה גם אם זו שליחות אומר הישרדות ולא חיים בכבוד.

ביום שבו אני בקופה היה דווקא נחמד גם.

אני מתחילה להבין מה אומרים לי ומתחילה לדבר, דיטר הנחמד הביא לי משחק כדי שאוכל להתאמן על מתן עודף והפעם

רשמתי לי עם פתק את העודף מהדברים הרגילים שאני מקבלת וזה מאוד הקל עלי והוריד את מפלס החרדה

כך שגם כאשר הייתי צריכה לבצע "תרגיל" הרגשתי בטוח וטוב.



באחד הימים של ההתנדבות בדרך הבייתה הבנתי מה באמת ישמח אותי, החלטתי שהכי בא לי עכשיו בעולם זה

לחזור ולהתיישב כמו גדולה במרפסת עם ג'וינט קטן וכוס קפה (לגמרי פעולות סותרות אבל ממש בא) ולנוח!

וזה בדיוק מה שעשיתי, זה היה לי כללל כך כייף!

פשוט נזלתי לי אחר כך על הספה אחרי יום העבודה ונחתי, אף אחד לא הציק לי, נתתי לעצמי פשוט לנוח...

M צוחק עלי שהתחלתי לחיות כמו הבוהמה התל אביבית נו אז מה חחח



אתמול הזמינו אותנו למשהו שנקרא "Kohlfahrt"/ “Cabbage tour”



http://europeantraveler.net/archives/attractions/attractions-kohlfarht.php

אז זה מנהג משעשע מהמאה ה- 16 שקורה בעונת הכרוב שזה בחורף.

הרעיון הוא להתאסף כולם יחד, לקחת עגלה עם מוסיקה, אלכוהול ומצב רוח טוב וללכת להסתובב ברחבי העיר

לשחק משחקים, לשתות ולסיים את הסיבוב במעדה שמגישה אוכל מסורתי.

על המשתתפים "ללבוש" כוס אישית ממנה ישתו במהלך כל עצירה ו"ללבוש" פרצל שלא ישארו רעבים :)

האמת שכל הסיפור היה די משעשע :)







M המסכן נודב לסחוב את השלל, מזג האויר היה מזעזע והיינו די שיכורים מהאלכוהול הזול והצבעוני אבל בהחלט משועשים :)





היום אני אשתף אתכם בכמה מתכונים בהחלט נחמדים שניסיתי לאחרונה

עוף על בקבוק בירה עם תפו"א:

https://www.matkonv.co.il/%D7%A2%D7%95%D7%A3-%D7%A9%D7%9C%D7%9D-%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94/







וגם מתכון של כרובית בטחינה שאין לי תמונה אמנם אבל יצא מאוד מאוד טעים!!!

http://www.thekitchencoach.co.il/%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%AA-%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%94/



מעבר לזה יש מספר סדרות שארצה להמליץ עליהן:

הראשונה נקראת Big little lies שאם קראתם את הספר שעליו הסדרה מבוססת זה פחות מעניין אבל אם לא בהחלט מומלץ

מאוד אוהבת את ליאן מוריארטי הסופרת וגם על ריס ויתרספון וניקול קידמן שמככבות פה!















הסדרה הבאה שתפסה לי את העין היא

The Lizzie Borden Chronicles אני מאוד אוהבת את כריסטינה ריצ'י וגם פה היא לא מאכזבת!













סדרה נוספת שהתחלתי לראות ונראית משעשעת אם כי M לא ממש התלהב אבל מה אני אעשה שלי

סצנות ה Girl on girl לגמרי באות בטוב ;)

חמוד, קליל טיפה מרוח אבל בהחלט מעביר את הזמן

You, me, Her













ואחרון חביב Imposters הרבה יהודים כולל השחקנית הראשית הישראלית

קליל וכייפי











