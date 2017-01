1/2017

טוב, אז בחוץ ממש דוחה גשם שלגי או whatever אבל האויר נקי וטוב כזה שאני כמעט מתפתה לצאת, כמעט...

אתמול היה יום טוב, אמנם קמנו מאוחר כי השלמנו את כל עונת The voice שפספסנו ואני... זה קטע מאז ההריון נראה לי

אני לא יכולה להפסיק לבכות! מכל אחד כמעט, אמלה הרגו אותי גם עם הסיפורים וגם איך ששרו!

למי שראה, שני האחים הדתיים לייט אמלה מה שהם עשו לי אני רואה איך הם מתייחסים האחד לשני ובכלל את כל המשפחה ובוכה!!!! איזה חמודים! הילד מזכיר את אח שלי איזה מתוק!!! והתינוקת... צווחתי כמו ברווז שעומדים לשחוט, M מסתובב ואומר לי: "רק רוצה לציין שאתמול אמרת שאת לא מתלהבת מתינוקות" חחח רק אז שמתי לב שאני צווחת חחח

הבחורה הדתיה שמנגנת גם בכינור (בכלל כינור מרגש אותי) אבל היא הייתה! פשוט מדהימה אהבתי את כל חבילת הטרפת הזאת שהיא הביאה! וגם כמובן את הבחורה ששרה בטורקית! ואו!!! פשוט כישרונית ומדהימה וצנועה והיה בא לי לחבק אותה, לגמרי היינו יכולות להיות חברות נראה לי :)

אבל זהו היא תהיה מפורסמת ואל תראה אותי ממטר חחח

מפה לשם סיימנו את כל הפרקים ועכשיו מחכים להתפתחויות :)



אז אתמול, יצאתי לרוץ בנעליים החדשות שלי שחששתי שהן גדולות עלי אבל הסתבר שהן דווקא בסדר.

לא הכל הלך חלק כי כן כאב לי קצת פה ושם אבל זו נעל חדשה אז לא ממש מפתיע.

בכלל, חברה טובה שלי צרפה אותי לקב' ממש ממש שווה בפייס של נשים (יש שם 40000) וכולן כאלו אדירות!

כל אחת משהו מיוחד בחיי, אני אפילו לא עשיתי פוסט היכרות מרב שהסיפורים שרואים שם מיוחדים והרגשתי שלמה לי לנסות לסחוט לייקים ולהמציא צרות שיצאתי מהן בגבורה, אני אעשה לייקים לאחרות :)

בכל מקרה, מפה לשם יש משם קב' המשך ואפילו הצטרפתי לאחת שהיא "תמיכה למרזות" חח ושם הכרתי מאמנת כושר וריצה והיא יעצה לי איך לרוץ ובפורום אחר מישהי יעצה לי לאן לעשות את הטיול שלנו והכל ברמה שאפשר לפנות לכל אחת בפרטי וכולן כל כך נעימות ונכונות לעזור! אני בגן עדן נשי בחיי!!! זה נורא מרגש אותי כל הביחדנס הזה והרצון לעזור מכל הלב וליעץ לכל אחת, ההענות כל כך גבוה ומהירה שזה מדהים בעיני!

עכשיו אני חושבת שזו בדיוק מטרת הרשת ולא שטויות בפיד!



האאא שכחתי לספר על החברה האדירה שלי נטלי!

אז סיפרתי שהיא כמו איזו רוח סערה הוריקן נטלי סוחפת ויוזמת ומה לא..

אז כיוון שהיא כל כך מכוונת למצוא לי משהו החלטתי לא להתנגד יותר מדי ולזרום אתה.

שלחתי לה קורות חיים והיא שלחה לי מייל שלם של פירוט מה לתקן, פה בגרמניה כל הנוסח ובכלל הכל מאוד שונה.

השקעתי את מול איזה שעתיים בלשנות אותם והיא הייתה מאוד מבסוטית מאיך שביצעתי את שיעורי הבית :)

אז נותר לי לסרוק לה את התעודות שלי ו I'm good to go

האמת שבעידודה כתבתי ל S.O.S הארגון שמתעסק בילדים ויש להם שני מקומות התנדבות וקבעתי פגישה לשבוע הבא, אלך

להתרשם מהמקום ולשמוע קצת דברים, אולי אוכל לתרום איזה פעמיים בשבוע כדי לשפר את הגרמנית שלי קצת :)