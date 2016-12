הכי אמיתית וסיכום השנה

12/2016

התעוררתי היום ב 10 למרות שנרדמתי רק בסביבות 4 לפנות בוקר.

לא יכולתי לישון כי הרגשתי כל כך רע עם עצמי, קניתי עד שנפלתי ממחשבי כאילו הורדתי איזה בקבוק וודקה לבד.

כל מה שקניתי החודש היה ספיירים למה שכבר יש כי פחדתי שכשאחזור לא יהיה לי ואני מפחדת לדמיין מה הולך בארון בארץ. הייתי זקוקה ללחיצה הזו על הכפתור, זה הפך פתולוגי, עכשיו אני בעיקר מרגישה מטומטמת.

אני לא רציתי לכתוב את זה אבל אני מרגישה שאם לא אראה את זה כתוב ואבין מה גודל הטירוף לא אצליח להרגע.

בזבזתי החודש 700 יורו (!!!) על טיפוח וקוסמטיקה שכבר יש לי, כשתרגמתי את זה לשקלים חשכו עיני.

הימים האחרונים עברו עלי בכיסוח הציפורניים, קניה והרגשת אובססיה של חסר, הא וניקיון כל הזמן הכל הרגיש לי מלוכלך. אני חושבת שבנקודת הזמן הזו ברור לי שדברים חייבים להשתנות, שהרילוקיישן הזה צריך לקבל תפנית ושאני

חייבת למצוא לעצמי תעסוקה מחוץ לבית.

ספורט תופס לי אולי שעתיים ביום סה"כ ועם כמה שזה נפלא זה פשוט לא מספיק.

אני חייבת להתאפס, כי לגמרי זלגתי מהפסים.