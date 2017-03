“Who in the world am I? Ah, that's the great puzzle.” תיעוד של מסע כלשהו משנים כלשהן עד שנים כלשהן עם הפסקות מדי פעם. מצטערת על רגשות הסלידה שיתעוררו בעקבות קריאת הבלוג (בעיקר מהפרסומים בשנים שבהן לא הייתי מודעת להשלכות של מעשיי). המשך יום נעים לכולם :)





ארכיון: 3/2017 1/2017 12/2016 11/2016 10/2016 11/2014 11/2012



3/2017

Maybe I don't deserve to get better...

אני לא יודעת מה לומר לך.. אני מחזיקה את הטלפון ככ חזק שהאצבעות שלי מלבינות. בכל פעם שהוא רוטט אני פותחת אותו במהירות רק כדי לגלות שלא אתה שלחת את ההודעה. אתה מפחד לפגוע בי? אתה מפחד לומר לי שתשובתך היא שלילית? מבטיחה של אפגע. למה, אתה שואל? כי כבר נפגעתי. נפגעתי מזה שאתה לא מחזיר לי תשובה, שאתה נותן לי להמשיך עם הסרטים שרצים לי בראש בעוד שאתה יושב לך עם פופקורן ונהנה מהמופע. פשוט תגיד לי פשוט תענה מילה אחת פשוטה רק תשחרר אותי כבר בבקשה לא זוכרת אם אכלתי היום. זוכרת שלושה ביסים מגלידה. זוכרת את הבטן מקרקרת בקולי קולות ומעירה חברה שלי ששנצה לידי. זוכרת את החשיבה הצלולה, את תחושת הקלילות והריקנות. זוכרת ומתענגת על כל רגע. אבל אתה חייב להרוס לי את ההרס העצמי שלי, נכון? הייתי צריכה להיות שמחה עכשיו לולא אתה. הייתי שמחה. כולן מספרות שהן לא אכלו כבר ימים רבים. גם אני רוצה. הפסיכומטרי בחמישי, ככ קרוב, אסור לי. מיד אחרי. אני אאכזב את עצמי, את המטפלת, את ההורים אם אשבר עכשיו. אסור לחתוך גם. אני לא נושמת. לא רוצה לשתף אף אחד, רוצה שיתנו לי להתבוסס בעצב של עצמי בשקט. מנגד, אם אעשה משהו טיפשי ולא אשתף את ההורים הם לא יסמכו עלי יותר בחיים. אני לא רוצה מצב כזה. אני רוצה מכינה. אני רוצה להמשיך לחיות בצורה שמחה. אבל זה או שאני חיה באדישות מוחלטת, או שאני מסתחררת ממקום למקום. הבעיה מתחילה כשנגמרים המקומות, שהמשימות שהושלמו נערמות אל מול מה שנותר. רטט בטלפון. אני לא מסתכלת. אולי זה אתה. בבקשה שזה אתה. מסתכלת. זה אתה. אתה עונה תשובות יבשות, פגועות, ואני אוכלת את עצמי מבפנים. אתה כועס עלי? עשיתי משהו לא בסדר? אני סהכ ילדה טיפשה פתטית מסכנה למה אני רודפת אחריך בכלל? מגיע לי מישהו שיעריך אותי אתה עסוק בלשחק בי "זה לא בכוונה" אתה אומר בקול חלש העיניים כבר מוצפות לא טוב לי ככה, אתה יודע? אני לא יודעת מה לכתוב יותר, עוד לא הוקל לי. אני חושבת שכנראה אקריא את הקטע לפסיכו. לא יודעת מה אומר לה אחרי זה. יש לי שתי אופציות - לפנות שוב לעזרה ולא ליפול, או לשתו ולהתבוסס בעצמי. הראשונה היא הנכונה. השנייה היא הנוצצת. הכל שחור או לבן אין לי אמצע אני לא מכירה אפור אני רוצה לישון לשבועיים, אבל יש פסיכומטרי שבוע הבא ועבודה מחר וטיול של המכינה ומה לי וללישון יותר משעה? לא רוצה לכתוב יותר. אוספת תמונות שאני רוצה לשתף, לכן אכתוב את תוכנן כאן. ~~~~~ she's in prison trapped in her own mind she only can unlock herself but she can't find the key. ~~~~~ וצלצלת. בא לי לצעוק עלייך.

נכתב על ידי Cheshire girl , 31/3/2017 17:56