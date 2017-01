1/2017

you don't get to cry or to complain



you suck it up like an adult

i've had enough bad days for a lifetime

no more bad days, no more breakdowns

זה רק מספר ימים קשים, זה יעבור. אני אסתגל,

אבל אני באמת חייבת לתת פול גז על הלימודים.