פרק 98: החלום

חירש שמע שאילם אמר שעיוור ראה נכה רץ אחרי קירח ומושך לו בקוקו. ואז הקירח סידר את השיער שלו ונדרס למוות ע"י בימבה. לאחר הטרגדיה, החירש שמע את הצרחה של האילם. רץ עם הנכה כדי להסגיר אותו אך הנכה היה מהיר יותר...

פתחתי את היומן כדי להעלות על פרק זה את קורותי בתקופה זו ועל תאריכי החודש מתנוססת לה בדיחת קרש זו, מרוחה בעט כחול מתקשקש על ימי רביעי, חמישי ושישי כדי להסתיר את בואו של סוף השבוע.

בית עבודה. בית עבודה. יום נוראי בו את מתעוררת מוקדם מידי, מגיעה לעבודה מוקדם מידי, חוזרת הביתה מוקדם מידי וישנה מוקדם מידי עם כוס יין ודמיונות. יום מוצלח של סגירת שכר בעמלות של דמע ויזע, כאב וכעס. עצמאות. חופש. לדאוג לעצמך. להתחזק מחיבוק ארוך לילדים שלך. תחושה גדולה של רצון להתנקות ולעשות סוג של ריסטרט כדי לקבל בזרועות פתוחות חיים בעלי שיגרה רגועה, נחת מילדיך, העצמת נפש, מודעות, סליחה, שלווה, קבלה ואהבה.

חלק מהעצמאות שלנו היא ההבנה שאסור לנו להיות תלויים באנשים אחרים. לא לסמוך על הורים או עזרה של ידיד, לא על זכיה בלוטו או מכירת גאראז' ביתי, אלא להבין שככל שנעבוד קשה כך נוכל לחסוך עוד ולשמור בצד לכל צרה שלא תבוא (אולי יום אחד אגלה שיש לי בצד מליון כדי לקנות קוביה בארץ ישראל..)

ועם הבנה זו אני חיה מאותו רגע בו חזרתי לתל אביב. מה שלא צריך- לא קונים. הפרסומות גורמות לנו לצרוך דברים שהסתדרנו יופי בלעדיהם. פתחתי את העיניים למצוא את המקומות הזולים לרכישה גם אם נדרש ממני להמתין חודש עד להגעת המוצר (איביי וכאלה). אז נכון שאיני מצליחה לשים עשרות אלפי שקלים בצד כל חודש עקב כך, אבל לפחות מצליחה להפחית את החיוב החודשי באשראי ולהסתובב עם קולקציה ייחודית שחורגת לגמרי מהפס יצור שכולן לובשות.

טוב.. פינקתי את עצמי בכמה אקססוריז... מצלמת קסדה ותכשיטים סטיינלס-סטיל ב-פרי שיפינג. מדבקות קיר ואסנשייאל אויל בניחוחות של 'אמא אני למות'...! לא אשקר לכם. הקונכיה שלי הפכה למחבוא הבריחה הפרטי שלי כשחיפשתי את השלווה והשקט. להתכרבל עירומה בין המצעים ולצלול אל ריחם העוצמתי והמשכר של הרוזמרין ועץ התה כשאל החלל מתמזגים צלילים דקים של אפרודיטה...

באותה תקופה נקראתי להיות חלק מארוע חריג למדי (בשבילי). הנה מס' תמונות שצולמתי במצעד הגאווה חיפה 2016 שנפתח בראשו בשורת רוכבות נועזות :

* * * *

איזו דממת אלחוט. יומן ריק. האותיות לא עפו. הן לא היו שם מלכתחילה. עבודה. בר גיורא. סופש פיחלוץ. מרק אליפות. שבת עם אלישבע. צחוקים וטאבולה. לחם תחת וזכרונות. טיפול פנים ורכיבות.

טיול מחלקה של ג'יפים ומגלשת הרים. סוג של אומגה ומסלול חבלים באויר. מלא הפתעות ואוכל טעים (איזה טעים.. אכלתי אורז ומלפפון) אבל אז הטיול הסתיים בעילפון. תור לדופלר וסיטי ראש כדי להגיד שיש לי קצר בראש ועכשיו יש לי אישור רפואי שאני מז'נונה. משטרת רמלה- פגישה. ראיון קבלה ליחידה לתנועה.

כמה פעמים רתחתי מכעס על נהג שסטה מהכביש כי התעסק לא בנהיגה? כמה פעמים רציתי לקחת את החוק לידיים ולוודא שאותו נהג שחתך אותי בפראות כדי להשיג תשומת לב, לא מתרבה? אולי לעולם לא אוכל לקחת את החוק לידיים אבל כן באפשרותי להיות חלק מהחוק. לנסות להכנס למעגל המתנדבים ולהוריד כמה שיותר עברייני תנועה שכל יום יש להם לא נורא.. בקטנה.. רק היום.. מה כבר יקרה.. נפרסס כשיש תמרור אוסר, נכנס לצומת בפראות, נחתוך קו הפרדה לבן כפול רצוף כי אני ממהר לבארבי שלי, נסטה כי אני בן 90 וכבר לא יציב ועוד כהנה וכהנה.

(כשאהיה על הכביש, בתפקיד, תחת המדים לא יסתתרו פיסות של רחמים..)





ערב אחד ישבנו אני וידיד ותיק מאד לארוחת ערב שיגרתית מלאה בחוויות מהעבר ועדכונים שותפים. אתה שומע? שוב חלמתי על מים. כך אני מספרת לו. מלא מים. כמו קניון מזכוכית מלא במים! גלים עצומים שקופים ונקיים בלי קצף לבן.. רק מים! מים קרים וצלולים... אוי.. זה היה כל כך יפה!

מים בחלום זה סימן לשפע. כך אבא תמיד אומר לי. נו, אומר ידידי, יש שפע בדרך. לא חסר לך כלום, יש לך חופש בשפע, פרנסה ברווח- כשאת עובדת קשה. שפע של שימחה ונתינה... מיד הבנתי: השפע הבא הוא שפע של אהבה! אולי תבוא לי אהבה בקרוב?

את מוכנה כבר לאהבה? הוא שואל בישירות האופיינית לו ואני מהנהנת חזק בראש שלי, עפה גבוה אל תוך בועת אשליה ענקית מחובקת בחיקו של גבר חסון, אירופאי, עם מבט הערצה ואהבה, מאלו שקיימים רק בסרטים.. תנחתי.. היי.. הייניקן או גולדסטאר? אני לוקח נתח קצבים זה עשה מווווווו לפני שהגיע אלי לצלחת...!





אני והחלומות שלי.. עכשיו ברצינות, למה שזה לא יקרה? שאלתי אותו והוא אמר שהוא יודע בוודאות שזה יקרה. תתחתני שוב? שאל ואני כבר יודעת שאצטרך להכיר קודם את הגבר שלא קיים..

בפרק הבא אולי אספר לכם על הגבר שלא קיים. אולי יתחיל שלב חדש בחיים שלי. אולי משהו ישתנה. אולי לא.

You Never Know.





עד אז, לכו לשתף, להרגיש, לנסוק מעלה ולהעצים את עצמכם ממניע של אהבה ונתינה!

למענכם,

ג'ודי.