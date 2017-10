10/2017



גמילה זה מזעזע. אני מוצאת את עצמי חצי מהזמן חושבת על זה שיש מצב שאחזור לעשן ברגע שאסיים להיגמל.. חושבת על זה כל הזמן, על סיגריות, על וויד נגעלת ומתגעגעת באותו הזמן. הייתי ככ רגילה להיות מסטולה כל הפאקינג זמן שעכשיו שאני במציאות המחורבנת כל הזמן זה מרגיש כמו חלום, מרגיש מוזר ומפחיד ורק עושה לי חשק לשאכטה. הרבה יותר קשה לי בעבודה, אני בנאדם עצבני עם בוס לחוץ כי הוא גם נגמל מסיגריות ואין לי יותר למה לברוח כשאני על סף להתפוצץ.. אז ביום חמישי עזבתי הכל באמצע והלכתי לבכות בשירותים רבע שעה. אהבתי לעשן הכי בעולם, זה חלק ענק ממני ופתאום אני לא יודעת מי אני. האינדינגב עוד מעט וכל החברים שלי יהיו מסטולים פיצוצים ויעשנו ים ואני לא יודעת כבר אם ללכת. אני רוצה להרגיש רגיל, בלי חרדות, בלי הרגשה של חלום, בלי התקפי בכי, זעם וחרדה. אף אחד לא יכול להבין בכלל איך אני מרגישה, כמה זה קשה, אפחד לא יכול לתאר לעצמו וזה מכעיס אותי כי בא לי שכולם יבינו כמה אני סובלת. תכלס כי לאפחד לא אכפת. שיר: The twilight sad - mapped by what surrounded them

