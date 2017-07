7/2017



הוא הרתיח אותי אתמול בלילה. לא קניתי שום דבר מהדברים שאמר אתמול , כל משפט חיובי ונכון וריאליסטי ואוהב שהוא אמר הכעיס אותי. כמעט חצות, אני מלווה אותו לתחנה,הולכים אחד ליד השניה בחושך של גן מאיר, הוא מדבר ואני לא עונה יותר מידי.. מפחדת להתפוצץ. ככ כועסת שבא לי למות, ככ כועסת על הסיטואציה ועל האהבה הזאת ועליו. אני כועסת עליו כי אני אוהבת אותו בלי סוף והוא מכניס בי ככ הרבה כוח וזה לא פייר, כי לפעמים בא לי להעיף הכל באוויר ולשבור את הכלים, אבל בזכותו אני לא עושה את זה, כשאני איתו פתאום פחות בא לי למות. הוא הדבר היחיד שמרגש אותי, שעושה לי משהו בלב שהוא לא סתמי. לפעמים בא לי לעזוב ולתת לעצמי ליפול הכי למטה שאפשר. מלנדוור מתנגן השיר האהוב עליי והוא אומר שזה סימן, לי זה בעיקר הרגיש כאילו אלוהים צוחק עליי. שיר: All I need- Radiohead https://youtu.be/GPV2njSYuXo

