2/2017

i don't want to fall asleep, i don't want to wake up.

dreams are like trash cans, i mean, the awake ones

(great metaphor, you're good at this)

"את רוצה שאני אסביר מה עומד מאחורי זה?"

"לא, הבנתי."

רק רציתי לבחור. ואז, רק רציתי לא להרגיש רע.

שנה וחמישה חודשים, סופרים רק חמישה, מה נחשב למה ומי מחשיב למה? או למי? מה זה משנה.

אני עובדת על להשלים משפטים ולא לשים הכל במים. הפעם, כשהם ישאלו אותי איפה אני עומדת, אני אנסה להגיד משהו שלא כולל ביצים בסיר.

הסגרתי את עצמי?

אני באמת לא מנסה להיות לא מובנת. אני פשוט מפספסת את עצמי בחצי פעימה, וממהרת חצי מילה לאחור. ואסור לי לחשוב אחרי חצות. אני לא יכולה לישון לפני ארבע. זה לא מאפשר לי הרבה מרווח בחיים להבין מתי זה הגוף ומתי זה הנפש.

אבל אני תמיד יודעת מתי זה מעגל.

זה הרבה יותר מילים מהרגיל, לא?

זה היה צפוי. רועי יכול, אני לא. זו ההיסטוריה וזה ההווה ואם רק הייתי מנחשת- לא. אין טעם להתחרט.

אני רק צריכה לחפש טוב טוב איפה יש טעם

i don't want to die in this storm