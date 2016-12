12/2016

2017?

אני כבר כמעט ולא נכנסת לפה, ואני מניחה שגם קוראים אחרים אינם נכנסים לכאן (ומי שכן, מי אתם??), אבל אני מרגישה שזה יהיה נאות להכניס לכאן את הסיכום שלי של השנה האחרונה. אני חושבת שזה דבר טוב מדי פעם לעצור, ולאסוף רשמים. אין כאן סדר הגיוני, סליחה מראש. השתדלתי להיות תמציתית מאוד, וזה היה קשה. מקווה שהצלחתי. 2016 מבחינתי היתה שנה מטורפת. קרו בה כל כך הרבה, גם מבחינת האירועים שהיו בה, וגם מבחינת שינויים שאני עברתי. דבר ראשון, בדרך עקלקלה הצלחתי קצת להתגבר על מאורעות 2015, שהיתה לי שנה קשה מאוד. התחלתי את 2016 באיזשהו בור עמוק שהתחלתי לכסות אותו עוד ועוד כדי לא לראות את התחתית שלו, ואני חושבת שבחודשים האחרונים התחלתי לרחף טיפה מעליו, כבר בלי פחד. לא מזמן הסתכלתי על התחתית שלו והצלחתי להתמודד עם זה, פחות או יותר. ב - 2016 הגשמתי שני חלומות שלי: דבר ראשון, סיימתי תואר בפיסיקה. אני יודעת משהו! יש! דבר שני, ראיתי את רדיוהד ועשיתי את מירי בת ה - 15 שמחה מאוד. אני מרגישה ששני אלו, מדע ומוזיקה מעולה, מרכיבי בסיס או אפילו אבני בנייו באישיות שלי. בתורת החיים שלי. מוזיקה עושה אותי מודית (מהמילה mood) לטובה, ולרעה. לרוב טובה, חייבת להגיד. אז השנה יצא לי להיות בעשרות הופעות, בין אם בפסטיבלים, בין אם הופעות חטופות בסופ"שים פה ושם. אלו עושים אותי שמחה. מאוד. בכלל, נכחתי יחסית בהרבה אירועים מהנים השנה השנה גם התחלתי לעשות דברים שלא חשבתי שאעשה, כמו לתכנת. ללמוד תכנות, ללכת להאקתון. הצטרפתי לקהילה מדהימה בשם she codes;, שם גם למדתי לתת קצת קרדיט לעצמי. ניסיתי גם משהו חדש - ישן השנה: שיחקתי במשחק מחשב! אני! כן כן. אז שיחקתי ב - undertale. הו בוי, זה משחק מעולה. לא תיארתי לעצמי שכל כך אוהב את זה. ברמה החברתית, הכרתי אנשים חדשים השנה, וגם הכרתי מחדש אנשים בחיי. בעיקר אנשים מהלימודים, וספציפית אדם בשם י', או בקיצור מקסוול טרווליאן אפרט סטריינג', first of his name, שהתחיל איתי את התואר, אך מעולם לא באמת דיברנו עד החודשים האחרונים. הוא נתן לי להכיר את העולם שלו. עולם דיי מורכב, צריך לציין. אנחנו מדברים יחסית הרבה. אמנם הכרתי אותו ממש בסוף, אבל הוא לגמרי אחד הbesties שלי מהתואר הזה. יחד איתו גם התחלנו לעשות ערבי "בירה בפארק" שכאלה, ליד האוניברסיטה. אני מקווה מאוד שהמנהג הזה ישתמר (או לפחות יחזור לפעילות תקינה כשיתחיל להתחמם ). אז מחר הולכת להיות שנה חדשה, אבל יותר מזה מחר אני יוצאת לדרך חדשה לגמרי בחיי. מחר אני מתחילה - על אמת - את השירות הצבאי שלי. הוא יתחיל במעין קורס שכזה, של שבועיים וחצי. אני אנצל את הזמן הזה להתנתקות מהשגרה שפיתחתי לעצמי, ואנקה קצת את הראש לפני שאני מתחילה את התפקיד המקצועי ה"אמיתי" שלי. אני לא מרגישה משהו מיוחד לגביי כל הקורס הזה, אבל בטח מחר בבוקר כשאגיע לבסיס הבטן שלי תתהפך הרבה. אני מאחלת לכם וגם לי שתהיה לכם שנה מעולה, ושתעשו בעיקר דברים שעושים לכם טוב. סנובים גודם! נקודה. (שאולי תשנה את זה ל"נקודה במרחב - זמן" במקום "נקודה במרחב", עכשיו כשאני פיסיקאית ולא צוציקית בתיכון. אם לא הבנתם, היכן הייתם כשעשיתי את ההרצאה שלי באייקון??)

נכתב על ידי , 31/12/2016 19:56