ארכיון: 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 12/2015 11/2015 10/2015 9/2015 8/2015 7/2015 6/2015 5/2015 4/2015 3/2015 2/2015 1/2015 12/2014 11/2014 10/2014 9/2014 8/2014 7/2014 6/2014 5/2014 4/2014 3/2014 2/2014 1/2014 12/2013 11/2013 10/2013 9/2013 8/2013 7/2013 6/2013 5/2013 4/2013 3/2013 2/2013 1/2013 12/2012 11/2012







2/2017

יומן הסמים שלי-פרק ה': ריטלין



ערב אחד הסנפתי שני כדורי 10 מ"ג בשילוב עם מעט אלכוהול. ההשפעה של הכדור הראשון הייתה זניחה, אך הכדור השני הקפיץ אותי כמו בוקס לפנים. ביליתי ערב שלם אנגטית, שמחה ודברנית.

לפי הדיווחים, השפעה של ריטלין דומה להשפעה של קוקאין. זו אינו אמירה שאוכל לאמת מכיוון שלא ניסיתי קוקאין, אבל אני כן יכולה להעיד על השפעותיו של הריטלין.

ריטלין מחדד, ממריץ, מעניק תחושה של ביטחון עצמי ומצב רוח חיובי. מעולה למסיבות, מפגשים חברתיים ובעצם משדרג כל בילוי.

תופעות לוואי:

-נעילת לסת - נעילת לסת בלתי רצונית האופיינית לסמים ממריצים. נעילת הלסת מופיעה לאחר כשעה מההסנפה, ככל שהסטלה חזקה יותר כך גם הנעילה. ניתן להתגבר על המועקה על ידי לעיסת מסטיק.

-"סמוחטות ריטלין" - הרגשה של סמוחטה שמחליקה בגרון בעקבות כל דבר שמסניפים. ספציפית לריטלין יש טעם של מוות. עם זאת, התרגלתי להרגשה אחרי הפעם השניה או השלישית ובשלב זה היא כלל לא מפריעה לי.

-"סיוטי ריטלין" - בהתייחסות לצריכה אוראלית שגרתית, סיוטים הם תופעת לוואי שכיחה של מריטלין. אפרט על הסיוטים שלי בהמשך הפוסט.

יצא שלהסניף ריטלין הפך לנוהל קבוע בערבי חמישי שלי, כל יום חמישי במשך ה~חודשיים האחרונים. למדתי שאני צריכה להסניף לפחות שני כדורים בשביל להנות מההשפעה. בממוצע הסנפתי שלושה כדורים בערב. התוצאה הייתה מהנה - אנרגיות חיוביות לריקודים והליכות ו/או שיחות נפש מהסוג הפתוח ביותר, שהתרגלתי לחוות רק על MDMA.

חשוב לציין שמעולם לא בלעתי ריטלין ולכן אני לא יודעת מה ההבדל בהשפעה. על פי מיטב ידיעתי - לבלוע ריטלין זה מדכא, וכשמסניפים הוא מתפקד כסם ממריץ לכל דבר.

תרבות המדיה מלמדת אותנו בדיוק איך לרסק כדור, להכין ממנו שורות ולהסניף. זה עסק פשוט וטבעי הרבה יותר ממה שניתן לתאר.



שבוע שעבר קרה אסון, הריטלין אזל ונשארה רק קונצרטה. קונצרטה זה ריטלין חזק שמשפיע ל12 שעות. לאחר גיגול קצר הגעתי למידע לו ייחלתי - ניתן להתמסטל מלהסניף קונצרטה, אך קשה לפרק אותה. בשלב הראשון ניגשתי לפירוק המעטפת האפורה של הכדור, מתחתיה התגלו שלוש שכבות בצבעים שונים - חום, לבן וורוד. לפי האינטרנט - חותכים וזורקים את השכבה החומה ומפרקים את הלבנה והוורודה. פעולת החתיכה נעשתה באמצעות השיניים, מה שחשף את טעמו האיום של הכדור. לאחר מכן נותרה מלאכת הפירוק - בסכין, במספריים, בציפורניים. פריק פרק וכתיש כתש. לפורר קונצרטה הייתה מלאכה מייגעת. בנוסף, בשונה מריטלין, האבקה נדבקה לנזלת באף שלי והפכה לג'לי מגעיל שהרגשתי במהלך הערב.

הסטלה הייתה נחמדה ושגרתית, למרות שחלשה ביחס לכמות הכדורים הגדולה שהסנפתי. השיא היה כשראיתי שובלים.

בסך הכל הבילוי היה מהנה למרות הקושי בפירוק הקונצרטה. בסוף הערב הגעתי למיטה עם שתי חברות, שלושתינו הרגשנו מותשות ומוכנות לישון. שכבתי במיטה, בחושך, היה לי חם בפלג גוף העליון שלי אך לא הצלחתי לחמם את כפות הרגליים שלי בשום דרך שניסיתי. היה לי פיפי ונאבקתי בו זמן רב עד שהחטלטתי סוף סוף לצאת מהמיטה. כשקמתי, ת' קמה גם ואמרה שהיא שמחה שקמתי כי היא מנסה לשכנע את עצמה לקום להשתין כבר שעה וחצי. עשינו פיפי וחזרנו למיטה. הרגליים שלי עדיין היו קפואות ועדיין לא נרדמתי. כעבור שעה נוספת ת' שאלה אם אני ערה והזמינה אותי להפיל ראש במרפסת. אני יודעת על פי הניסיון שלי עם הירדמות אחרי סמים (בעיקר אסיד) שוויד עוזר. שתינו היינו אופטימיות בשלב הזה - בחמש בבוקר. עישנו, חזרנו למיטה והמשכנו לשכב בחוסר מעש בניסיון להרדם. בנוסף לקיפאון שהרגשתי בכפות הרגליים, התחלתי להתעטש, לקנח את האף ולהתעטש שוב. פיתחתי צינון ואיבדתי את היכולת לנשום מהאף. מה שהקשה אף יותר על הניסיון להרדם.

השעה הייתה שמונה או תשע בבוקר, התחלתי לפטפט עם כל מיני אנשים בצ'אט בפייסבוק ולהתלונן על הבעיה שלי. הבנתי שאם קונצרטה משפיעה ל12 שעות והסנפתי את הכדור האחרון בערך בשעה שתיים בלילה, לא ארדם עד הצהריים. אז עשיתי מעשה, קמתי מהמיטה ונסעתי הביתה. בבית אכלתי סלט והתקלחתי. הצלחתי לישון בין ארבע בצהריים לשמונה בערב. את מה שחוויתי בשאר השבוע אפשר להשוות לדיווחים על האנגוברים של MDMA - קושי להרדם וקושי לישון יותר משש שעות רצוף, כאב ראש קל, מצב רוח ירוד. אני לא יודעת אם כדאי להשתמש במילה 'דכאון' מכיוון שההאנגובר מהקונצרטה נפל על שבוע המובטלות שלי, תקופה בה לגיטימי שארגיש אבודה. בכל מקרה - הרגשתי תחושת חוסר תכלית כללית. רק היום הצלחתי לקום על רגל ימין, להרגיש מסופקת מהשינה שלי ולהתחיל לראות את האור בקצה המנהרה.

הסיוטים

הפסקתי לחלום סיוטים בילדות המוקדמת שלי. אני זוכרת בפירוט סיוטים שחלמתי בגיל גן או לפני. אני חולמת הרבה או פחות בתקופות מסוימות, אך החלומות שלי לעולם לא מבטאים אימה או פחד גם אם התרחישים מותחים ועקובים מדם. אני יודעת להבדיל בין חלומות רגילים ובין סיוטים ואני יודעת שהריטלין וגם הקונצרטה גרמו לי לחלום את הסיוטים הבאים -

א. תמונה של בלגן במדף התה שלי.

ב. תמונה של בלגן במדף השמפואים שלי.

ג. א' שוטפת את הידיים שלה בעזרת מים שהיא שופכת מבקבוק מים, בסלון בדירה שלי.

ד. שברים על המסך בטלפון שלי.

ארבעת הסיוטים הציגו בפני בעיות שונות שניתן להכליל תחת הגדרת 'אי סדר'. התמונות של אי הסדר גרמו לי להרגיש אבודה עם הבלגן שאין לי כוח לסדר. זה אולי נשמע קטנוני, אבל בכל אחד מהחלומות מצאתי את עצמי צופה מהצד בבלגן שלא אני גרמתי ומוצפת במחשבות כבדות על תהליך הסידור שלו. הרגשתי מבועתת.

בסך הכל זה מצחיק שהתת מודע שלי בוחר להציג בפני תמונות בוטות של בלגן כביטוי לסיוטים שנחסכו ממני במשך יותר מעשור.



לסיכום

!!!ritalin - for the win

