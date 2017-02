כותרת זה לקטעים חלשים

2/2017





תקופה של חגיגות







סיימתי פרק בחיים ואני מתחיל אחד חדש



יצאנו עם כמה חברים להתמלא באלכוהול בחברה טובה (אזהרה - trashtalk של שיכורים)



ובשלב מסויים העלנו את נקודת ההנחה של היזון חוזר באינטרקציה עם אנשים



שזה בנוסח פשוט שאנחנו רואים את מה שאנחנו רוצים לראות ומחפשים אינדיקציות שאנשים מתנהגים כלפינו באותן תבניות שאנחנו רגילים לראות ביחס כלפנו מנסיון עבר





זה עלה האמת בהקשר של משא ומתן ומה נוסח מסויים אומר בניגוד לנוסח אחר לגביי אותו הדבר אבל במבט לאחור זה די תקף באופן כללי לדרך שבה אנשים מביטים אחד על השני



ובעיקר אני, עד כמה הדרך שבה אני ראיתי אנשים הושפעה מהעבר ועד כמה דפוסי התנהגות שראיתי הושפעו ממה שראיתי לפני ואז בעצם במידת מה הנסיון שלי הראה לי תמונת מצב שגוייה



מצד שני אי אפשר בכנות להמנע מזה כי זה הבסיס לתהליך לימוד והפקת לקחים, אין לימוד לקחי עבר ואין שיפור מבלי הסתמכות על נסיון קודם



אז אי אפשר עם ואי אפשר בלי







זה באמת יכולה להיות בעיה רצינית בשבילי כי מדובר במשהו שלפחות בעיני עצמי אני מתגאה בו, ובסוף יש מצב שלפחות חלק מזה לא באמת קיים אלא יותר סוג של הונאה עצמית



(איבדתי את קו המחשבה, היום היה שווה את זה)









כמה ציטוטים מהשבוע שבועיים האחרונים, כל אחד מהם יכול להיות פוסט שלם, ואולי הם עוד יצאו לפועל, כנראה שלא.









"If I try and bend that far, I'll break. On the other hand... No. There is no other hand." (כנר על הגג)





"what is your major malfunction, numbnuts?"( Gunnery Sergeant Hartman )





"i sure love flying all the way from Colorado just cause you guys had a problem HAHA" (סאות'פארק - מיקי מאוס)