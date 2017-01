אמצעי ללא מטרה

1/2017

שעה ורבע לפניי הדדליין אני שולח מייל עם הפרצוף הזה:

בדיוק חזרתי משיחה מעולה עם חבר יקר לליבי,

במיקרה נורמלי היינו יושבים עד 2-3 בלילה ואוכלים אחד לשני את הראש בשיחה שהופכת לפחות ופחות ראציונאלית

אבל כבר אי אפשר כי הוא פאקינג איש משפחה ואחרי החדשות הוא נמס לתוך שינה בעיניים פתוחות תוך שטיפת כלים\תליית כביסה

מצד אחד מבאס שהוא כבר לא שם כמו פעם מצד שני יש לי רק שמחה בשבילו שמצא את עצמו ונראה שהמציאות שבחר לעצמו טובה לו

וכנראה שאני נוקשה אליו יותר מדי כי הוא הצליח לסבול אותי כל החודש הזה כששיגעתי כל מי שהיה בסביבה הקרובה

יש שלושה אנשים (חוץ מהמשפחה כמובן) שעדיין מוכנים לסבול את פקעת העצבים מוכת שפות התכנות שהייתי. הם הרוויחו חלק מהלב שלי אם הוא לא היה שלהם עוד לפני. וממש בא לי ללעשות משהו נחמד ואישי לאותם אנשים, שלוש תכניות טווח ארוך יוצאות לפועל

ובחזרה לצד האפל של החיים,

בגלל האופי של העבודה שלי אני צריך כל כמה שנים למצוא משהו חדש ולעבור ראיונות עבודה, שזה תענוג שאין לתאר במילים

יותר מזה - זה מיומנות בפני עצמה שצריך לתחזק, אם מפסיקים לעשות את זה צריך "לחזור לכושר" כדי שזה יפעל כמו שצריך

אז בינתיים אני הולך למקומות בידיעה שלשם אין מצב להמשיך

אז חוץ ממקרים נדירים שהתקבלתי למקום שבעבר הרחוק לא התקבלתי ואז התקשרתי אליהם להגיד שקיבלתי הצעה יותר טובה אז זה כבר לא רלוונטי (מאסאג' כל כך מפנק לאגו,בעיקר כשהכל אמיתי) ברוב המקרים זה להשוויץ בדברים שאני לא גאה בהם במיוחד בפני אנשים עם מבט חמדני שנהנים מכל שלב וכל רגע במשא ומתן ובשלב הראשון מרגישים "ג'קפוט"

לא גאווה גדולה להתעסק בזה בכל מיקרה

הבעיה שיש עוד נושא שמצריך ממני את כל תשומת הלב והזמן אז זה בכלל לא חכם

-בהקשר של הפוסט הקודם קצת נשברתי ונגררתי בסוף, וזה לא ממש רעיון טוב כי לפי מקיאוולי נסיך לא צריך לפזר את המשאבים שלו בין מספר כיוונים אלא למקד את כל המשאבים שברשותו ואת כל הזמן שלו כדי להתמודד עם הנושא המרכזי באותו רגע,

אבל meh

it is what it is