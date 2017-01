אמצעי ללא מטרה

מלאו כאן את כתובת האימייל

1/2017



הדמות השלישית התפרצה לחדר טרקה אחריה את הדלת והתיישבה במקום פנוי בשולחן מלא ניירות





אפשר

לומר שהדמות השלישית היא הדמות הראשונה אם סופרים לפי עד כמה מישהו

מהדמויות נמצא בחדר, לא רק מהכניסה התיאתרלית אלא בעיקר כי לא משנה מי עוד

יהיה שם הכאריזמה שלו תצעק שהוא האלפא בסביבה, ורואים את זה באופן שכל

העיניים הולכות אליו ישר.





אותה הדמות התחילה

"טוב, בואו נתחיל היום אוטוטו מגיע ואף אחד לא מחכה לנו.



אני אהיה היום הליון, תוסיף אותי לפרוטוקול"



הדמות שמחזיקה בפרוטוקולים אמר שהוא בוחר את לוקי אם ההליון התחיל לתפוס תחת על כל השאר,



הדמות השלישית נשענה אחורה והניחה מרפק על הידית של הכיסא ואת הראש על כף היד



"אז היום, אני אהיה 'היא שמחכה מאחורי כל הדברים', אם כבר כל אחד מרשה לעצמו לאחר ולעשות מה בא לו.. בואו נסיים עם זה כבר"



להיא שמחכה מאחורי כל הדברים היה רק מבט ריקני שמציע אכזבה לשנים האחרים , והמבט אמר כל מה שיש לה להגיד







לוקי שהחזיק הפעם את פרוטוקול רשם: 'נוכחים: אמון-רא , איקטומי, הדוד הנדריק'



אמון-רא

חייך לכל אחד בשולחן בנפרד "Ankh-Udja-Seneb (חיים-עוצמה-בריאות), יקרים

שלי"

הקול שלו מילא את החדר בהתרגשות וציפיה למרות שהאחרים לא היו מושפעים

במיוחד



"היום יהיה יום נפלא, יום מלא תהילה.



עוד

היום אנחנו נספיק לקחת את הבחור ו.... שמישהו יעיר כבר את הדביל הזה" ובלי

לחכות שמישהו יעיר את הדוד הנדריק לקח אחד מהניירות שזרוקים על השולחן

קימט וזרק עליו.

" Jullie lijken op elkaar! מה אתם מפריעים לי פשוט תריצו את השיחה גם ככה אתם שני mierenneuker חסרי תועלת ובסוף המקסימום יהיה החלטה של 'נסכים שלא להסכים' עד בזבוז הזמן הבא שלנו"



אפשר היה לראות על אמון-רא שהוא נפגע מזה "דווקא ממך ציפיתי ליותר, ציפיתי שתרצה שינוי



שתהנה

משיפור והכי חשוב שבירה של סטאגנאציה, חייבים לנער את הבחור להרוג לו את

התרדמת" אנשים כאריזמטיים תמיד ינסו לפנות אל המכנה המשותף

אמון-רא

הפנה את הראש לאיקטומי והמשיך באילו השיחה לא נקטעה -"להכניס לו כאוס

לחיים, לתת לו טיפה לסבול שידע שהוא חי, להפסיק להגן עליו מעצמו ולתת לו

לעשות טעויות וליפול ולדמם to fuck shit up. תנו לי את הבחור, לא לתמיד רק תשאילו עד הפעם

הבאה, תנו לו להיות שלי אתם לא תתחרטו. זה יהיה יום נפלא, יום מלא תהילה"



הפעם הטיעון התחיל לחלחל להשפיע לאט לאט



ואיקטומי

אפילו ביקש עוד פרטים לגבי מה הוא רוצה לשנות בפועל,ובאותו זמן לקח נייר

אחר מהשולחן קימט אותו וזרק על דוד הנדריק מבלי להפנות מבט מאמון-רא





"ה verrekte shit vol הבא שירים נייר מהשולחן אני אתלוש לו את ה rotzak , שמעתם אותי? -שני flikker

עם איפור שחור בעיניים!" שלא בפעם הראשונה כשזה קורה היה רגע של שקט ואז

גם הכעס של דוד הנדריק מת והוא נמרח על הכיסא וחזר לבדלנות עויינת אבל חסרת

להט.



אמון-רא

המשיך לשכנע ביותר מדי מילים, בזמן שאיקטומי מילא את

הפרוטוקול בציורים גסים של גבר בחצאית וכובע שאופייני למצרים העליונה בזמן

הממלכה החדשה. אמון-רא סיכם את הנאום שלו



ב"אתה,

הגיע הזמן שתעשה לבחור פייפר-קאט לחיים" שכוון אל איקטומי, ולדוד הנדריק

"ואתה - תהרוג את השיעמום שהוא הפך להיות. אתם יודעים מה הדבר הנכון

לעשות. לי יש מרכבת אש לקחת ממזרח למערב - תמשיכו בלעדי" ובהדר מלכות יצא

מהחדר ping the mic



איקטומי

קם מרוצה "טוב זה היה ארוך פלצני ומייגע, בוא נזוז" והתחיל לסדר את הניירות של

הפרוטוקול כאילו בשביל לתייק אותם ועם כוונה מלאה לזרוק אותם לפח.



"תשאיר את הפרוטוקול איתי כשתלך"הלחישה של הדוד הנדריק הזכירה דריכה על עלים מתים על האדמה

" houd

je bek וגם אתה תהיה מרוצה מזה". כמה רגעים של שתיקה כששניהם לא זזים עד

שאיקטומי חייך וזרק את ניירות הפרוטוקול לרצפה ויצא מהחדר



מה שהשאיר את הדוד הנדריק לבד עם הפרוטוקול





הבחור התעורר והמחשבה הראשונה שלו היתה



" זה יום נפלא, יום מלא תהילה "

נכתב על ידי , 7/1/2017 20:30