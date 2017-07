כינוי:

7/2017

DAY TWO - התוצאות

עוד כשהייתי בשווייץ קיבלתי יום אחד למייל שלי את תוצאות בדיקת ניתוח ה-DNA של אוכלוסיית חיידקי המעיים שלי. מטבע הדברים אינני מבינה כמעט את החלק המדעי, שמסביר את ה-microbiome שלי, מי הם החיידקים שיש דווקא אצלי ודווקא באחוזים מסויימים, ומה מאפיין אותם. אין לי מושג מה זה אומר למשל, שיש לי 16.37% מחיידק ששמו Bacteroides massiliensis כאשר הממוצע באוכלוסיית שאר הנבדקים במחקר עומדת על 2.13 %, ולעומת זאת יש לי 0.37% מחיידק ששמו Dorea longicatena, לעומת הממוצע באוכלוסיה שיש להם 1.59% וכן הלאה וכן הלאה................ יש הסברים שמתארים כיצד, במחקר כלשהו שנעשה בעולם, מסייעים חלק מהחיידקים האלה בעיכול פחמימות, לעומת חיידקים אחרים שדווקא אינם מסוגלים לעשות זאת. עם החלק הזה של התוצאות אין לי כרגע הרבה מה לעשות, וממילא זה כבר נעשה עבורי: אז אני מתרכזת בהמלצות התזונה. המלצות התזונה מגיעות בכמה פרקים שונים. בראש העמוד מתנוסס מספר הקלוריות המקסימלי היומי שעלי לצרוך אם ברצוני לשמור על משקלי הקיים. על מנת לרדת במשקל הם ממליצים לצרוך כ-500 קלוריות פחות מהמקסימום. מספר הקלוריות המקסימלי ליום מחושב על סמך השאלון שמילאתי, בו אני מתארת בפרוטרוט את אורח חיי, גובה ומשקל, תוצאות בדיקות דם שעשיתי, כמות וסוג הפעילות הגופנית שאני נוהגת לעשות, שעות השינה שלי ועוד פרמטרים שונים. הנחייתם היא לעדכן את השאלון בכל פעם שמשהו מערכים אלה משתנה. אם השתנו ערכי בדיקות הדם, אם ירדתי או עליתי במשקל, אם שיניתי את הרגלי הפעילות הגופנית שלי או התחלתי לקחת תרופות חדשות.....והמלצות התזונה יתעדכנו בהתאם. אחד הפרקים מביא דוגמאות של מאכלים, מחולקים לסוגי מזון שונים (פירות, ירקות, דגנים וכו) כאשר כל מאכל קיבל "ציון". מאכלים שהציון שלהם A, A+ או A- הם בעצם המאכלים המומלצים לי לאכילה. ומשם זה מופיע בסדר יורד של מאכלים שמקבלים ציוני B, B+, B- שפחות מומלצים לי ועד מאכלים שקיבלו ציוני C, C+ ו-C- אותם ממש אבל ממש לא כדאי לי לאכול. כמה דוגמאות: בפירות, למשל, מותר לי קוקוס, תותים, קרמבולה (מי לעזאזל אוכל קרמבולה?) - שקיבלו A+, ופטל שחור טרי שקיבל A-. זהו כל שאר הפירות שמופיעים ברשימה קיבלו ציוני B ומטה. לא כל הפירות מופיעים בכלל ברשימה, אבל בהמשך ראיתי שאפשר לבדוק עבור כל פרי ופרי מה הציון שלו. עבור כל פריט מאכל כתוב במפורש גם על איזו כמות (גרמים) מדובר, כמה קלוריות וכן ערכים נוספים כמו מינרלים, שומנים, פחמימות וכדומה. במחלקת הירקות מופיעים בצל (לא יכולה לאכול בגלל הרפלוקס), כרוב לבן ואדום (לא מתה על זה), שומר (לא נוגעת), ושעועית ירוקה (מזל, את זה לפחות אני אוהבת). דלעת, למשל, שאני מאד אוהבת ונחשבת לבריאה (ועבורי היוותה תמיד תחליף לתפוחי אדמה או בטטה כתוספת) קיבלה אצלי ציון C-. כלומר - לא! במחלקת הדגנים יש לי רק פריט אחד עם ציון A וגם הוא מגיע עם הסתייגות: אם אוכל פרוסה מסכנה של 32 גרם של לחם לבן ללא גלוטן עם מים (מה זאת אומרת לעזאזל עם מים???), ובתנאי שאמרח עליה 5 גרם של חמאה מלוחה, תקבל המנה הזאת ציון A-. וכאן כבר התחיל להתגלות לי מה שיתברר כהמשך כפואנטה של התפריט שלי: הסוד טמון בשילובים! דווקא במאכלי החלב ותחליפי החלב למיניהם יש לי מבחן גדול של מאכלים שקיבלו את הציון הנכסף A ואפילו A+, כך שאני יכולה ללא חשש להמשיך לצרוך את הקפה שלי בבוקר ואת הגבינה הלבנה שאני כל כך אוהבת, ועוד כמה סוגי גבינות שלא חלמתי לאכול, כמו גבינות צהובות שונות ....... ומצד שני יוגורט - שהוא לכאורה סופר בריא - אסור לי. סליחה, מזיק לי. שוב, אלא אם אני צורכת אותו בתוספת משהו שמנטרל את הנזק. ביצים ובשרים לא מהווים בעייה בדרך כלל, רובם מקבלים אצלי ציון A כלשהו, רוב האגוזים והשקדים והבטנים הם סבבה, אבל רוב הקטניות ממש לא. וכאן מגיע השוס הגדול: קינוחים וממתקים. בכמויות מסוימות (לא מזעריות יותר מדי) מותר לי לאכול גלידה, שוקולד, במבה.....ועוד כמה דברים שאני ממש ממש אוהבת ובאופן קבוע נמנעת מהם "כי זה משמין ולא בריא". אז וואלה, מתברר, שאם אני מאמינה למחקר הזה של מכון וייצמן ולתוצאותיו, וסומכת על הניתוח של המיקרוביום של חיידקי המעיים הפרטיים שלי, לאכול בסוף הארוחה רבע חפיסת שוקולד חלב כן מומלץ עבורי (בתנאי שאני עדיין עומדת במספר הקלוריות המקסימלי היומי שהומלץ לי) לעומת תפוח שמאד מאד לא מומלץ עבורי. פרק נוסף בתוצאות הבדיקה שלי נועד לבניית ארוחות בעצמי - שם אני יכולה לבנות לי ארוחה ממרכיבי המזון השונים ולקבל את הציון של שילוב המזונות, פלוס הערכים התזונתיים וכאן גיליתי שאם אני מורחת על התפוח "האסור" חמאת בטנים למשל, הציון שלו עולה פלאים. בקיצור - השילובים הם כנראה אינסופיים, ומצאתי את עצמי בחו"ל, יושבת במסעדה מול התפריט ובודקת באפליקציה של DAY TWO מה מתוך כל מה שמוצע לי, בעצם עושה לי טוב. בבית זה יותר פשוט - גם כי אני בונה לעצמי את הארוחות וגם כי בסך הכל כמה אני כבר מגוונת? אבל בינתיים האפליקציה צמודה אלי. זה לא פשוט, אבל אני מקווה מאד שבסופו של דבר זה יוכיח את עצמו. בנוסף יש גם הצעות של ארוחות שלמות עם שילובים מומלצים, חטיפים ונשנושים....זה בסך הכל בנוי ממש יפה. ויש להם תמיכה גם בטלפון וגם בדוא"ל. אני שמחה שאת רוב הדברים שמומלצים לי אני ממילא אוכלת, ושחלק ממה שלא מומלץ ניתן בכל זאת לצרוך בתוספת של מאכל אחר. מהתשובות לשאלות ששאלתי עד כה הבנתי פחות או יותר שהם מנסים למתן את קצב ספיגת הסוכר - ולכן כאשר אני רוצה לצרוך פרי, למשל, עלי להוסיף עליו חלבון/שומן שעוזר להאט את הקצב. ברור שעדיף להוסיף שומן מן הצומח ולא מן החי. שוקולד או גלידה כבר מכילים שומן כך שזה מסביר כנראה מדוע זה בכל זאת מותר לי (בכמויות מדודות). אז פצחתי בדרך חדשה בתחום התזונה....מאחלת לי המון הצלחה! וגם כאן דיאטה, תזונה

נכתב על ידי , 28/7/2017 17:14 בקטגוריות DAY TWO