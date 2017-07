חופשה בשוויץ - שיבושים קלים (ופחות קלים)

7/2017

אז מה השתבש? לא הרבה, אבל בכל זאת.....

הגענו לדירה, וזה לא היה פשוט כי אין כאן מספר או כתובת כלשהי על הבניין, ובעלת הבית לא ממש תקשורתית. שאלנו אותה היכן לחנות וחנינו ליד הבית בצד הדרך לפי ההסברים שלה (האנגלית שלהם כאן על הפנים - וחלק גדול מהזמן חייבים להיעזר ב-GOOGLE TRANSLATE).

יומיים אחרי כן צלצל בדלת שכן זועם, שטען שאנחנו חונים על החניה שלו.

אנחנו עם שתי מכוניות (כלתי הגיעה ממינכן עם רכב שכור) אז שאלנו איזה מהרכבים חונה לו בחניה, כדי שנזיז אותו.

BOSE CARS ARE IN MY PARKING SPACE

אמר במבטא שוייצרי כבד. (BOSE=BOTH)

ZE VOLVO UND ZE BLACK GERMAN CAR

ואת המלים ZE BLACK GERMAN CAR הוא סינן בטון שהבהיר מעל לכל ספק כמה הוא שונא גרמנים.

אנחנו עם הוולוו, כלתי עם פורד פיאסטה.....לרגע תהיתי למה הוא מתכוון כשהוא אומר GERMAN CAR, אבל בסוף הבנתי שהוא מתכוון ללוחיות הגרמניות של הפורד.

בסופו של דבר הבטחנו לפנות את השטח, וביקשנו מבעלת הבית שתורה לנו היכן בכל זאת לחנות.

כרגיל לקח לה זמן לענות, ואז היא הסבירה שמאחורי הבניין, בתוך הגינה (שבמבט ראשון נראתה לנו לגמרי מגודרת, אבל במבט שני הבנו שיש קרש שמשמש כשער שניתן להסיט הצידה) שם החניה שלה.

לא יכולת לומר קודם?

כמובן שלמרות שזה נראה שטח גדול, אי אפשר לחנות כאן עם שתי המכוניות (בגלל זוויות תמרון מסובכות), אז העברנו בינתיים את הרכב השכור של כלתי למגרש חניה ציבורי ליד המלון. ממילא נוסעים בעיקר איתנו.

זוויות תמרון מסובכות כבר אמרתי?

בפניה לרחוב הקטן הזה בו נמצאת החניה יש מדרגות שבולטות אל הרחוב. אתמול בלילה כשחזרנו מהאזנה לבני במלון לדירה, T לא לקח טוב את הפניה לרחוב הזה, המדרגות האלה נתפסו בחלק התחתון של הרכב, וקרעו ממנו חתיכה (פלסטיק ארוך שמחובר לכל אורך הרכב). אוף.

אני לא מאלה שאוהבים לומר "אמרתי לך", אבל ממש לא נראה לי העניין כאשר T החליט לא לעשות ביטוח מקיף לרכב השכור. הוא גורס (ובצדק) שחברות ההשכרה עושות עלינו קופה עם הביטוחים האלה, שממילא בדרך כלל לא מנוצלים. בדרך כלל. עד שצריך אותם. ואז, אם אין, כשמחזירים רכב במצב כזה, הם מנקנקים אותך עד הסוף.

לא אמרתי "אמרתי לך".

לקחנו נשימה עמוקה. החלטנו לנסות לתקן את הרכב בעצמנו, כי זה בטוח יעלה פחות ממה שייקחו לנו בחברת ההשכרה.

פתחנו מחשב, התחלנו לחפש מוסכים של וולוו בסביבה. וראו זה פלא - יש כאן מוסך וולוו במרחק של 25 דקות נסיעה.

נסענו אליהם על הבוקר.

הם היו מאד נחמדים.

גם איתם תיקשרנו בעיקר דרך ה-GOOGLE TRANSLATE.

הם הזמינו את החלק ואמרו שהוא יגיע אליהם ביום שני בבוקר. בשלישי אנחנו כבר אמורים לנסוע ליער השחור.

כן, הם הבטיחו. בשלישי אחרי הצהריים הרכב יהיה מוכן. הם אפילו מוכנים לתת לנו רכב חלופי בעלות של 50 פרנקים ליום.

טוב. עכשיו צריך לקוות שהדיוק השווייצרי המפורסם לא יאכזב.

