4/2017

תלאות הסוס המעופף

אז נראה שבכל זאת לא שחררתי את הכל עדיין. את כל הדפוסים והמנגנונים האוטומטיים שלי. בגוף: הנשימה נעשית כבדה, מעט מחנק, הדופק מואץ, מתחיל להיות לי קצת חם. התרגום הרגשי של התחושות האלה: עצבים. אני מתחילה להתעצבן. אני מתוסכלת. נכון, זה לא בעוצמות של פעם. אני לא מזיעה, אני לא צועקת...אבל אני חסרת סבלנות. מה עורר את כל זה? הזמנו חופשה בטוסקנה בפסח (כן כן שוב אני טסה לחו"ל! 😜): לנו, לבתנו עם בעלה והנכדים. T הזמין את הכרטיסים כבר בפברואר, כמו גם דירה בחווה ורכב שכור (וחתני הזמין לעצמם רכב שכור בנפרד, למען הגמישות והחופשיות של כולנו במהלך החופשה). הטיסה הלוך היא בחברת PEGASUS AIRLINES, שהיא לכל הידוע לי חברת LO COST. ולכן ניסיתי לחקור את כרטיסי הטיסה כדי להבין אם המזוודות כלולות במחיר הכרטיס או שיש לשלם עליהן בנפרד. מה שהתברר כמשימה לא פשוטה בכלל. בכרטיס האלקטרוני שקבלנו בדוא"ל יש מספר הזמנה ב-CHEAPOAIR - החברה שדרכה בוצעה ההזמנה. יש מספר הזמנה ב-PEGASUS לטיסות הלוך (טיסת קישור באיסטנבול) ועוד מספר הזמנה נפרד ב-TURKISH AIRLINES לטיסות חזור (גם כן קישור דרך איסטנבול). בנוסף יש לכל נוסע מספר כרטיס אלקטרוני. ובכל זאת לא הצלחתי, באתר של PEGASUS למצוא את ההזמנה שלנו - לא בעזרת מספרי ההזמנה, לא בעזרת מספרי הכרטיס האלקטרוני, NADA! אז התיישבתי. לקחתי שאיפה עמוקה של אוויר. הסדרתי את הנשימה, ייצבתי את הדופק. טיפלתי בגוף. חזרתי למחשב. כתבתי לשירות הלקוחות של PEGASUS וקיבלתי אישור שפנייתי התקבלה. אני עדיין ממתינה לתשובה. התחלתי צ'ט עם שירות הלקוחות של CHEAPOAIR - וגם הם נתנו לי רק את מה שכבר ידעתי - את מספרי ההזמנה ב-PEGASUS. אוף. הם ידעו לומר לי שההזמנה בוצע ואושרה, אבל לא ידעו לומר לי אם מחיר הכרטיסים ששילמנו כולל מזוודות או CARRY ON או מה..... כל קישור נוסף עליו לחצתי בהודעת הדוא"ל שהם שלחו לי הוביל לנתונים כלליים לגבי משקל מותר של מזוודה ושל CARRY ON..... מידע כללי. או שהוביל אותי שוב לאותו אתר של PEGASUS בו לא הצלחתי לאתר את הזמנתי, לא לפי מספר ההזמנה ולא לפי מספר הכרטיס האלקטרוני. בשלב זה נתנה לי הנציגה של CHEAPOAIR בצ'ט את מספר הטלפון של PEGASUS. האמת, אני לא אוהבת לדבר עם שירות לקוחות. לא אוהבת להמתין על הקו, לא מבינה בדרך כלל את המבטא שלהם...בקיצור נמנעת משיחות טלפון כמו מאש, ומעדיפה היכן שאפשר דוא"ל או צ'ט. שוב לקחתי נשימה עמוקה. הבנתי שהפעם אין לי ברירה. התקשרתי. ודווקא ההמתנה היתה קצרצרה. ענה לי נציג באנגלית רהוטה במבטא תורכי סביר. מסרתי לו את שמנו ואת מספר ההזמנה, והוא פתר עבורנו את התעלומה. את כל התעלומות, האמת. הראשונה היתה שכאשר T ביצע את ההזמנה הוא הכניס את שמו הפרטי כשם משפחה ואת שם המשפחה כשם פרטי. לכן בעת חיפוש באתר שלהם, לא מצאנו את ההזמנה. ברגע שהכנסנו את שמו הפרטי - voilà - הופיעה הזמנתנו בכל תפארתה והדרה. מייד וידאתי איתו שהעובדה הזאת לא תעשה לנו בעיות בשדה התעופה (הם מקפידים על נכונות השמות). הוא אמר שלא, שנוסעים רבים עושים את הטעות הזאת, וכל עוד הכיתוב הוא מדויק, זה לא משנה ששם המשפחה הפך לפרטי ולהיפך. התעלומה השנייה והלא פחות חשובה, היתה שנציג PEGASUS הודיע לנו שהכרטיסים שלנו כוללים כבר עלות מזוודה במשקל 20 ק"ג ו-CARRY ON במשקל 8 ק"ג, כך שאם אין לנו צורך במטען מעבר לכך, אנחנו מסודרים. איזו הקלה............... ועוד כששאלתי אותו אם נוכל לבצע ONLINE CHECK IN לטיסה מהבית, הוא אמר שאפשר יהיה כבר 72 שעות לפני הטיסה - שזה ממש יפה. בדרך כלל מאפשרים לנו לעשות זאת רק 24 שעות לפני. בקיצור, נרגעתי. החוויה הזאת הראתה לי שיש עוד עבודה, ברמת ה"מנגנונים האוטומטיים" שלי.... אבל היא גם הראתה לי שבסך הכל יש לי את הכלים להתמודד עם הדברים האלה, לטפל בגוף, לא "לרדת מהפסים". תמיד יש עוד רבדים לגלות, תמיד אפשר להגיע לרמה עמוקה יותר, לעיתים היא אפילו רמה בעייתית יותר....ולשחרר עוד משהו, להסיר עוד שכבה. כנראה שאין לזה סוף. אבל לעת עתה מה שיש אמור להספיק. ומצפה לנו חופשה נהדרת עם הילדים והנכדים.... וגם כאן חופשה, טיסות, תקלות, תקלות טכניות

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי , 5/4/2017 15:29 בקטגוריות אימון