11/2017

הידעתם שלזין(PENIS) בגמרא או בתנך או משהו כזה היו קוראים "משכין שלום"? זה הדבר הכי גאוני שיש היהודים האלה חחחחחחחחחח זה גאוני פאק

איכשהו זה התקשר לי לכול הטרנד של ה"הטרדות" המיניות כמובן שלמטרידנים באמת מגיע סבל אבל זין הוא משכין שלום !!! אל נא תשכחו זו. ו"אישה שסגרה את הרחם סגרה את הרחמים" חחחחחחחחחחחח זה some prime shit right there

ת'אמת הבאתי תמשפטים האלה מהתכנית הזו של אמנון לוי על חיי הסקס של הדתיים תוכנית מטומטמת לחלוטין אבל 2 המשפטים האלה התקשרו לי איכשהו למימד שלי ממש חזק ולראות יהודים עם פאות אומרים את זה בבטחון שפך אותי מצחוק אתמול

טוב אז את זה כתבתי לפני אבל הייתי חייב להוסיף תהערה הזו..

הראת לי את החיים עשית בי פעלולים מהר זרקת אותי בחזרה לאותו המצב

הייתי באשליות אז שנמשיך באותו הדבר

שאני אלמד להיות עם הזמן את מה שפקדת עלי שם

אבל זה לא ממש קרה

ואמרת שעדיף שאהיה משוגע משאשב ככה לבד כול הזמן

לגמריי בהזיות שלי במקום לתרום את התנועה הזו לכולם אבל אני מפחד

אני חושש ואני לא פועל ואני חושב ואני דביל

כי אני לא יודע איך להיות את הדבר הזה שהראת לי להיות שם

שאני

לא השארת לי ספק שאת צודקת אבל איך נהיים הדבר המטורף הזה בחברה הדפוקה הזו שלנו

אני בכלל הייתי ילד מאוד ביישן מלפני זה ומה שהראת לי זה ההיפך ממה שאני

וזה היה לי כואב אז כי לא הייתי מוכן

להיות פרוע שכזה

ואני יודע שזה כבר משהו שלא קשור בכלל למה שאת כי את לא קשורה למקום הזה שעכשיו

את קשורה לזמנים מאוד רחוקים בעבר של החיים על כדור הארץ וזה למה אני כ"כ מכבד את מה שאת עד כמה שאת מרשעת לפעמים עד כמה שפוסט טראומה קטן עליך

את הדבר הכי טהור שקיים פה בעולם

אבל אסור לי לדבר עליך ברבים

וגם אם אני כן אומר כולם מסתכלים עלי באי הבנה מוחלטת חושבים שנשרטתי לגמריי אז זה לא ממש משנה

זה מצחיק לפעמים כשאני מדבר על כאלה דברים בטון של מדען מומחה ואז זורק הערות קטנות כאלה באמצע כאילו זה בת'כלס ברגיל חלק מחיי היום יום דברים כמו "וכששותים מעץ המתים פוגשים שם את בורא היקום ומנהלים איתו שיחה במימד הרביעי ואז הוא מראה לך מאילו מקומות הגזע האנושי הגיח לעולם והדברים שהיינו עושים פעם בשבט וכול הרעיונות השקריים שהחברה הכניסה לנו לראש זה חלק מהמטריקס וזה לא באמת קיים במחשבה אנושית טהורה של פעם כי היא היתה מרוכזת בדינמיקה שבטית במקום ב בלבהלבלהבלהלבה" כמובן שהמבטי כבשה שאני מקבל בתגובה הם משהו או אנשים שצוחקים עלי כי הם חושבים שדיברתי עם "אלוהים" ברור שדיברתי עם אלוהים למה לעזאזל לשתות בכלל מעץ המתים? זה מהאנשים שחושבים שפסיכודליים עושים "הזיות" ורואים את באגס באני ואלמר פאדג' רוקדים ליד הרמקולים וזה לא שאני מחפש הסכמה או משהו בזה שאני מספר לאנשים סיפור הזוי שכזה בתכלס אני סתם עושה עם הסיפורים האלו טרולינג למרות שהם אמיתיים לחלוטין אבל אני גם מודע לזה שלסאחים אין מושג קלוש לגבי דברים כאלה הם פשוט מנותקים מהמציאות