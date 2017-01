1/2017

ילדה קטנה מפונקת ומטומטמת שלא יודעת כלום מהחיים

את תאבדי את היופי המזוייף הזה עוד מעט ותעשי עוד יותר מרירה כמו כולן

זו רק ירידה בשבילך מעכשיו

הלב שלך מת כבר ממזמן וכולם מסביב מאפשרים לך את ההתנהגות המגעילה הזאת שלך

כול אותם הגברים המטומטמים שרק רואים תחת ומוכרים את הנשמה והכבוד שלהם כלפי עצמם בשביל זיון מסכן

קונים למטומטמת הזו דברים מחמיאים לה וע"י זה מאפשרים לה להשאר כמו שהיא

חבורה של אהבלים ופרחות

כיום לדבר מגעיל זה באופנה במקום לכבד אחד את השני ולפעול ביחד כלפי מטרה משותפת כיום מקובל שכול אחד ידאג לתחת של עצמו עם לשון כמה שיותר ארסית ומגניבה ומגעילה

שהגבר יצא גבר והאישה לא תצא זונה שפוטה

אם היינו חיים בשבט כמו שהיינו חיים פעם הייתי דואג להראות לך את התפקיד שלך בעולם ולהוריד אותך לרמה של כולם בכוח ורק אחרי שתלמדי להתנהג תהי משהו חוץ מחתיכת בשר מסכנה

אבל היום את חיה כמו מלכה בגלל כול אותם האהבלים

אני בןאדם נינוח לא אלים ורגוע מאוד אבל בא לי לשבת עליך ולהכניע אותך עד שתכנעי סופית ותלמדי להתנהג כמו בןאדם כמובן שהחוק אוסר עלי את זה אבל מבתוך הבטן אני מרגיש שזה פעם היה הדבר הטבעי לעשות לאנשים שלא פועלים בשביל כולם אלא רק בשביל עצמם

הלוואי ויקרה לך משהו רע

אבל אני יודע שרק לי קורים דברים רעים ורק אני דואג בגלל אנשים אחרים זה נורא מפריע לי

הלוואי והיה לי עור פיל ולא היה לי אכפת והייתי כן יכול למחוק את המחשבה ישר אחרי מה שקרה

וישר לחשוב על משהו אחר אבל אני לא יכול אני חושב על זה כול היום

אני דואג אני משתקף באחרים ומשקף אותם אל עצמם וע"י זה אני סופג את החרא שיש בנפשם באוטומאט ולהם אפילו לא אכפת

ואחרי זה אני צריך ללכת רחוק מאנשים ולבכות ולצעוק ולנשום שכול החרא שלכם יצא ממני כבר

נבלות

אני תמיד נדבק מחדש בחרא של אנשים אחרים כי אני בןאדם רגיש אני כמו מראה

וזו פאקינג קללה וגם הדבר הכי טוב שלי קרה

כי אני בןאדם חיי ולא נבלה

אבל בינתיים אני לבד לבד ואת חיה כמו מלכה

*

https://www.youtube.com/watch?v=kjUawg3LO4k

its time to lighten it up