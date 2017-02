2/2017



אסור לתת לחוסר הסבלנות להרוס לי את זה. ככל שאני אגלה יותר איפוק עכשיו ככה התוצאה תקדים לבוא. אני לא יכולה לסבול לראות את השומן שיש לי בגוף עכשיו. בבטן, בגב, ברגליים ואפילו בידיים, אבל בדיוק בגלל זה אני צריכה לקבל יותר אנרגיות ולא פחות. אם אני אוריד הילוך זה ישאר ככה אבל אם אני אעלה הילוך אני אגיע ממש מהר למטרה שלי. זה בעיקר כרוך בליצור כמה שיותר גירעון קלורי ביום, כי שרירים כבר יש לי ואני חייבת לשרוף את השומנים האלו. ואז אני אהיה רזה וארוכה ואפסיק לחשוב טרליון פעם לפני שאני יוצאת מהבית מה ללבוש ומה יותר יחמיא - פשוט כי הכל יחמיא. נמאס לי לוותר לעצמי, עם המחשבות שעכשיו זה מספיק טוב, ולהקשיב לאנשים שאומרים שאני נראת מושלם (כן בטח, שקרנים שאומרים את זה לכל בנאדם שני), ובא לי להגיע להכי טוב שיש. הכי טוב שאני יכולה.

