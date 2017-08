8/2017

אני תמיד חייבת לאסוף בטיולים שלי איזה קראש כבד שיהיה תקוע לי בראש לשנה הקרובה. למה אני תמיד חייבת לאסוף בטיולים שלי איזה קראש כבד?

בטיול הקודם זה היה השוודי

ועכשיו זה המיצרי . שיהגר לישראל גאד דאמט.

למה הוא היה חייב להיות כל כך חמוד ומהפנט? למה הוא היה חייב להיות שובה לב ומקסים? פאק עם העיניים שלו, אני שונאת אנשים עם עיניים כל כך בהירות, זאת החולשה הכי גדולה שלי, עיניים בהירות בהירות. ועוד אנשים שיודעים להשתמש בהם כמו נשק, זה הכי גרוע. עם המבטים הסקסיים האלה שלהם.

אוף. למה הוא היה חייב להעיף אלי מבטים כאלה ברגעים הומי אנשים, שהוא מסתכל כל כך ישר ועמוק לתוך העיניים שלי וברגע שאני מצליחה ליישר אליו מבט בחזרה הוא מחייך ככה את החיוך המקסים שלו.

למה הוא היה חייב להיות כל כך נחמד וסקסי? ולמה אהבתי לשמוע כל כך כל מה שהוא אמר? עכשיו הנסיבות מביאות לכיווצים מרגיזים בבטן שלי. לפחות הייתי רוצה להיות איתו פעם אחת. כאילו, מה, רק פעם אחת. אני אפילו לא יודעת אם הוא בכלל רצה אותי בחזרה אבל הוא כן חיבב אותי את זה אני יודעת. רק חבל שהוא מקסים כזה ושקט ורגוע ולא פשוט יכול לתפוס אותי ולזיין אותי או משהו כי זה היה יכול להיות נחמד. זה היה יותר אבל הקטע של ההולנדי, שהוא כבר סיפור אחר. אבל לא אותו רציתי, רציתי את המיצרי עם העיניים המפגרות. אוף.

אני שונאת את ההרגשה הזאת, שונאת שונאת את ההרגשה הזאת שאולי לא אראה אותו יותר ובסדר אולי אני לא באמת אוכל להיות איתו במילא בחיים האמיתיים אבל לפחות הייתי רוצה להכיר אותו עוד יותר זמן כי היה כל כך כיף איתו, איתם. אני שונאת להיפרד מאנשים, זה הדבר השנוא עלי בעולם.

אבל עכשיו אני אחשוב עליו עוד הרבה ואסתכל על התמונות שלו באינסטגרם כמו סטוקרית, בעיקר על התמונה הסקסית שהוא בלי חולצה. ולפחות אנחנו מדברים קצת אז זה סימן טוב. ואמרתי להם שיבואו לישראל, הפצרתי בהם. והם דווקא רוצים, הם באמת רוצים וזה לא שזה עד כדי כך בעייתי אז אני מקווה שעוד חצי שנה שאני אחזור לישראל הוא יבוא. רשמתי לו את זה על הכובע. והוא רשם לי על החולצה my enemy is my friend