11/2017

Maybe it's all for the best

But i just don't see any good in this... אני חושבת שאני מתחילה להישבר, מה שהכי מסגיר את זה, זה הצורך החזק הזה לברוח לפה, לבלוג. אני עוברת על ההיסטוריה של הבלוג הזה ובאיזה תקופות הוא ליווה אותי בחיים ומבינה שפה זה המפלט שלי. ולמה עכשיו? דווקא עכשיו דברים התחילו להסתדר ואז כרגיל כיאה לחיי הכל נהרס מחדש. אבל בשורה תחתונה הכל יחסית בסדר, הכל יחסית יציב. כבר אף אחד לא יכול להעיף אותי מהבית כי אני כבר לא גרה בבית. השתחררתי מהצבא, הדבר הכי טוב שקרה לי. יש לי לא מעט וחברים ואפילו נדמה לי שמצאתי כמה חברים לכל החיים. ובכל זאת? אני אולי באמת מסתכלת על השולי, על זה שתכף נגמר לי החוזה בדירה ועוד לא מצאתי חדשה. בזה שכבר המון זמן שלא הייתה לי זוגיות וכל גבר שרוצה אותי הוא לעולם לא זה שאני רוצה. בזה שכמעט ואין לי קשר עם אמא שלי ואז כמובן גם לא עם אחי ואחותי. והכי גרוע שעם כל הבעיות ה"קטנות"האלו בחיי, במקום להתגבר עליהן בקלות, כי עברתי הרבה מעבר לזה כבר, דווקא עכשיו אני נופלת ומרגישה שכבר אין לי כוחות לכלום. חוזר לי החשק לחתוך לפעמים, אני לא עושה את זה אבל לפעמים כל מה שאני רוצה זה להרגיש את הכאב החד הזה. גם קשה לי להסתכל על עצמי במראה כבר, אומנם ירדתי מאז שהשתחררתי אבל זה כלום, טיפה בים. אני פשוט נראית מזעזע, אין פלא שאני לבד. איזה אחד שחשבתי שקצת בעניין שלי, זרק הערה על המשקל שלי כשישבנו עם חברים, כחלק מבדיחה, הוא אומנם אמר את זה יחסית בשקט אבל זה היה ככ משפיל. ואני לא יודעת למה אני נותנת לזה להשפיע עלי בכלל אבל הינה, זה משפיע. אני חייבת לתפוס את עצמי בידיים כי אני נופלת שוב למעגל הדיכאון והסמים. דיי. מה שכן, כשדיפדפתי קצת אחורה, נזכרתי שוב קצת בתקופת הED, אני חושבת שאין ברירה וזה הזמן לחזור לשם. אז ממחר בבוקר לוז קשוח, אין ברירה. אני יודעת שאני בחורה חזקה ועברתי לא מעט, אני לא יכולה לתת לדברים טיפשיים לשבור אותי. לא גברים, לא המשפחה, לא אמא ולא הבעל הזה שלה, לא הכסף שאין, לא הדירה שאני חייבת למצוא, כלום. אם לא התאבדתי עד היום, אז היום זה לא הזמן. אני מקווה שמחר כבר לא ארגיש את הצורך לכתוב פה. לילה טוב ישראבלוג

