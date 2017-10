10/2017

always

למה כשאני במחזור אני צריכה לראות פרחים על הפדים שלי? או ציבעוניות על הטמפונים? אני במחזור. אני לא רוצה לראות דברים שמחים. אני מתה מבפנים. ואם חושבים על זה... משהו באמת מת בתוכי. ביצית שלא הופרתה. אפשרות לילד שלא יגיע לעולם. i know the feeling.