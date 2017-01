כינוי: סיוני :)

בת: 17







פוסט פתיחה!



ווההווו פותחים את 2017 עם הפוסט הראשון

של לילה!! איזו התרגשות!! אז ככה בשביל

ההתחלה אני אספר כמה דברים על עצמי :)

קוראים לי סיון, אני בת 17 וחצי מהרצליה

בכיתה יב'. מאז ומתמיד אהבתי לבנות אתרים

ולעצב וכאלה ולאחרונה אני מרחיבה מחשבים בבית

ספר אז ממש יש לי את ההזדמנות להתעסק באתרים.

חוץ מזה, אני ממש אוהבת סדרות טלוויזיה וסרטים

שתראו גם בבלוגים הבאים :) אני מקווה שתהנו

ממה שיש לי להציע ♥ שתהיה שנה מהממת!!







טוב, ועכשיו לפוסט עצמו. מה מתוכנן?

- גיפים נחמדים של הארלי קווין

- שירים ששווה לשמוע להורדה

- סרטים מומלצים

- השלמה

- סיכום







גיפים HARLEY QUINN:

(אני הכנתי, בבקשה תנו קרדיט)















ועוד אחד כי דדשוט מדהים:









שירים שווה לשמוע!!

אלו שירים שלא כלכך מוכרים, אבל מדהימים!

אם יש לכם המלצות לשירים אתם מוזמנים

לכתוב בתגובות :)



















המלצות לסרטים!!

הנה כמה המלצות ממני לסרטים שחובה לראות







Kingsman: The Secret Sevice

הסרט מספר את סיפורו של ארגון ריגול חשאי, בשם "קינגסמן",

המגייס ילד רחוב מחוספס אך מבטיח, לתוכנית האימונים

הקשה והמאתגרת של הסוכנות, תחת חסותו של הסוכן

המוכשר והותיק הארי הארט. באותו זמן איום

עולמי צץ בדמותו של ולנטין, גאון מחשבים

בעל מוח מעוות.



אני ממליצה מאוד מאוד על הסרט למי שאוהב

אקשן וקצת קומדיה :)

את הסרט אפשר למצוא באיכות מעולה בPopcornTime.







Now You See Me

קבוצת קוסמים עושה את הבלתי ייאמן -

שודדת בנק במקביל להופעתם על הבמה.

*ועוד מלא קסמים מטורפים אחרים*



ואוו, ברצינות, אחד הסרטים האהובים עליי.

סרט מתח גאוני שכיף לראות אותו פעם אחר פעם

בלי להשתעמם מהעלילה. מומלץ בטירוף!!

את הסרט אפשר למצוא באיכות מעולה בPopcornTime.







Suicide Squad

צוות הפושעים בעלי כוחות העל הכי מסוכנים על פני

האדמה, שעד כה היו כלואים בבתי סוהר ברחבי

העולם, מגויס על ידי ארגון ממשלתי למשימה סודית.

במידה ויצליחו לבצע את המשימה יקבלו

את החנינה הנחשקת. ברגע שחברי הצוות מבינים

שהבחירה בהם נועדה מראש לכישלון, עליהם להגיע

להחלטה שתחרוץ את גורלם: האם לדבוק במשימה

או לפעול לפי האינסטינקטים הבסיסיים

שלהם ולדאוג רק לעצמם?



הסרט האהוב עליי ב-ע-ו-ל-ם. הביקורות עליו גרועות

ואני אישית באמת נהניתי מכל רגע שלו. סרט מדהים

בכל המובנים. אם אתם מוכנים לקחת את הביקורת שלי

מול הביקורות הפופולאריות, אתם כניראה לא תתחרטו.

את הסרט אפשר למצוא באיכות מעולה בPopcornTime.







פינת ההשלמות:

תסלחו לי אם הן קצת לא קשורות..

הכנתי אותן די מזמן וחיכיתי לרגע כזה :)





1.

2.

3.

4.

5.





1.

2.

3.

4.

5.







סיכום קצרצר,

הפוסט הזה היה ממש קצר כי הוא הראשון

והניסיוני, ואני עוד לא בדיוק יודעת מה

יהיה בהמשך עם הבלוג,תלוי בעוקבים בעיקר.

אז אם יש לכם הצעות תציעו! ושאלות תשאלו!

זהו בנתיים, שנה אזרחית טובה:)

סיון.







